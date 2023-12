Luis Fabiano, ídolo de Sao Paulo, lanzó duras críticas contra James: “Es un problema”

James Rodríguez aún no define su continuidad en Sao Paulo para la próxima temporada y en medio de ese proceso ha recibido duras críticas de ídolos y exjugadores del club. Primero fue el uruguayo Diego Lugano y, posteriormente, el atacante brasileño Luis Fabiano.

Lugano dijo inicialmente que el colombiano debía encontrar “su contexto” en el club y que no se trataba únicamente de “jugar bien”. “Tiene que encontrar el contexto, esa sinergia entre la afición y la institución, no se trata solo de jugar bien, no se trata solo de querer”.

Sin embargo, Luis Fabiano, uno de los goleadores históricos del club Paulista, fue más allá y calificó al colombiano como “un problema”, en una entrevista concedida a ESPN Brasil, advirtiendo que James no puede exigir su titularidad solo por su nombre.

“Para mí, James es un problema. Con las exigencias de ser titular, es un problema”, señaló el campeón de la Copa Sudamericana en el 2012 con el club y añadió: “¿(São Paulo) Será rehén del jugador? El tipo juega mal dos partidos, ¿y lo van a mantener? ¿Y la plantilla? Es un problema si (Dorival) lo permite”.

Y cerró su sura crítica al colombiano asgurando que: ”tiene que ser titular si se lo merece, si juega más que los demás, si tiene las condiciones, si está rindiendo mejor. Exigirlo porque ‘soy James’, no estoy de acuerdo”.

James Rodríguez cerró su 2023 disputando 14 partidos con el Sao Paulo entre el Brasileirao y la Copa Sudamericana, aportando un gol y cuatro asistencias. De esos encuentros, fue inicialista en nueve oportunidades.