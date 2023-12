Se inaugura la exposición de arte ‘Utopias - Distopias: futuros de un Caribe incierto’

Santa Marta

En LA SALA del Centro Cultural del Magdalena (Antigua Gota de Leche) se inauguró la exposición de arte ‘Utopias - Distopias: futuros de un Caribe incierto’, organizado por la Fundación SOS Arte Samario, y que se extenderá hasta el jueves 27 de diciembre.

Esta exposición centra en mostrar el estado de arte del Caribe a partir de la percepción de siete artistas que participaron de esta actividad: Adalberto Calvo, Alexis Villanueva, Ana Escorcia, David murillo, Deiner Arias, Jahirton Betín y José Flores; y quienes hablan sobre esos diferentes escenarios de cara a esas perspectivas de vivencias, experiencias y visiones, brindando un mensaje a los problemas sociales, ambientales, entre otros, bajo los conceptos postapocalípticos, utópicos y distópicos que se encuentran arraigados a su contexto en el caribe colombiano.

Frente a este tipo de actividades llevadas a cabo, uno de los artistas, Deiner Arias, presentó su obra denominada ‘Astromulero’, el cual se refiere “en esta obra hago como una instalación suspendida en el espacio. Quería las personas cuando la vieran, los llevara a otro mundo o imaginación, y que, por supuesto, la obra no esté terral porque la idea es que esté flotando. Se trata de una alusión”.

Arias, quien es un experto en desenvolverse en la temática de reciclaje, añade al respecto “los personajes son los carro muleros quienes viven del día a día… entonces quise hacer una alusión a esto como la resiliencia que ellos tienen que van por la calle y van encontrando todas estas cosas; y yo, con esta obra, también iba así. Iba a casa con mis hermanos, amigos y primas… y si tenían un juguete que iban a botar, entonces yo se los pedía. Así fui acumulando todo hasta crear la pieza”.

Uno de los asistentes al evento, Leonardo Cortina, y quien se mostró contento con el recorrido donde reúne la temática de lo cotidiano “me parece que esto es algo bastante interesante, y se encuentra uno con diferentes figuras, formas plásticas, lo figurativo y lo abstracto. Por eso invito a los jóvenes a que hagan parte de esta narrativa artística y que vengan y disfruten de la versatilidad de la costa. Que empiecen a tener esta cultura, que vengan a las galerías de arte. Hay exposiciones que están vacías y no llega mucha gente porque no tienen conocimiento sobre cómo son estas actividades”.