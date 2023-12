¿Es verdad que el omega-3 sirve para adelgazar? Expertos responden

El omega-3 es un tipo de grasa saludable que se encuentra en alimentos como pescados grasos, nueces y semillas. De acuerdo con Mayo Clinic, un portal dedicado a la salud, el omega-3 es un tipo de grasa poliinsaturada que se considera esencial para el funcionamiento adecuado del cuerpo humano. Se compone de tres ácidos grasos principales: ácido eicosapentaenoico (EPA), ácido docosahexaenoico (DHA) y ácido alfa-linolénico (ALA).

Por otro lado, datos de un artículo de la Clínica Universidad de Navarra indican que “el ALA se encuentra principalmente en aceites vegetales como el de linaza, de soja (soya) y de canola y los DHA y los EPA se encuentran en el pescado y los mariscos”.

¿Qué propiedades tiene el Omega-3 para el cuerpo humano?

De acuerdo con un artículo publicado por la Clínica Universidad de los Andes, el omega-3 desempeña varios roles importantes en el organismo, ayuda a regular la inflamación, manteniendo un equilibrio saludable en el sistema inmunológico, juega un papel crucial en la salud del cerebro y tiene efectos antidepresivos. El DHA, en particular, es fundamental para el desarrollo y funcionamiento del cerebro, especialmente en etapas tempranas de la vida.

Además, sugieren que el consumo adecuado de omega-3 puede tener beneficios para la salud cardiovascular al reducir los niveles de triglicéridos en la sangre y mejorando la función arterial. “La evidencia es consistente en demostrar que los ácidos grasos omega-3 reducen la mortalidad y eventos de enfermedad al corazón, especialmente en individuos con falla cardíaca congestiva, infarto al miocardio, diabetes, y en aquellos pacientes que no están tratados de una forma óptima para su enfermedad cardiaca coronaria”, señala la Doctora Eliana Reyes, nutrióloga e integrante del programa de Obesidad y Diabetes de la Clínica.

Es importante destacar que el omega-3 no es producido por el cuerpo, por lo que debe obtenerse a través de la alimentación. Algunos de los alimentos que contienen este lípido son los pescados, nueces, semillas, aceites de plantas y alimentos como huevos, yogur, leche y otros. Asimismo, hacen énfasis en que “el consumo de Omega 3 en las embarazadas es fundamental, porque participa en el desarrollo del cerebro y la retina del bebé en gestación”.

¿El Omega-3 sirve para adelgazar?

De acuerdo con el portal ‘VinMec International Hospital’, el omega-3 podría influir en el metabolismo de las grasas, reducir el hambre, aumentar la quema de grasa y disminuir el almacenamiento de grasa en el cuerpo. Sin embargo, los estudios realizados hasta ahora han arrojado resultados mixtos y no se ha encontrado una evidencia concluyente sobre el efecto del omega-3 en la pérdida de peso.

De acuerdo con un artículo publicado por National Library of Medicine, en un estudio se seleccionaron 20 pacientes, de los cuales 11 no tuvieron ningún efecto por el consumo de omega-3 en la pérdida de peso, y en los otros nueve solamente encontraron algunos otros beneficios, asimismo, solo en dos estudios encontraron una reducción de la grasa corporal de los individuos. Con base en esto, concluyen en que “hasta la fecha, no hay consistencia en la literatura de que los omega-3 tengan beneficios en la pérdida de peso o masa grasa corporal en humanos”.

A través de un estudio llamado ‘¿Tiene el aceite de pescado un efecto contra la obesidad en adultos con sobrepeso u obesidad?’, publicado por la editorial ‘PLOS’, los expertos del Departamento de endocrinología del hospital Shangai Xin Hua han concluido que “la evidencia actual no puede respaldar un papel exacto contra la obesidad de los ácidos grasos poliinsaturados en sujetos con sobrepeso u obesidad”.

Sin embargo, agregan que los sujetos de estudio pueden beneficiarse de la reducción de la grasa abdominal con suplementos de Omega-3, especialmente cuando se combinan con ejercicio. Por último, agregan “se necesitan más ensayos clínicos a gran escala y a largo plazo para obtener conclusiones definitivas”.