Sentí pánico sobre cómo se estaba torciendo todo: Ex superintendente Industria y Comercio

En las últimas horas, se anunció que María del Socorro Pimienta salía de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los motivos de su salida estarían relacionados con una investigación desarrollada por W Radio, en donde se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio habría favorecido a un abogado. Pero, además, las empresas defendidas por el jurista también tuvieron privilegios en varios procesos de la SIC.

Además, María del Socorro Pimienta fue declarada como insubsistente por los presuntos malos manejos en la SIC. La exfuncionaria no sería la única que sale, pues tras el anuncio se conoció que se solicitó la renuncia protocolaria a los directivos.

Por otra parte, en redes sociales se especula que Cielo Rusinque, exdirectora del Departamento de Prosperidad Social, podría reemplazar a María del Socorro Pimienta .

En Caracol Radio estuvo María del Socorro Pimienta contando su perspectiva de los hechos. En este sentido, indicó que sintió pánico sobre cómo se “estaba torciendo todo”

La hoy ex funcionaria de la SIC invitó a la Procuraduría y a todos los entes de control a revisar las actuaciones que ha realizado la entidad en distintos casos. Además, mencionó su experiencia. “Lo que puedo afirmar, porque veo que se están levantando muchas cosas alrededor de casos de la Superintendencia, es que el presidente de la República no me pidió a mí personalmente el cargo. Él envió un mensaje a través de funcionarios, ahí está precisamente dentro de esos funcionarios el director del Dapre”

“Me dijeron que el presidente necesitaba hacer una recomposición. Esa fue la razón que argumentó, que necesitaba el cargo. Por eso este no es un tema de la mala gestión o de la buena gestión”, comentó

Pimienta explicó que en medio de las reuniones que tuvo sobre su posición, le ofrecieron otros cargos. “Tuve conversaciones en las que me presentaban opciones, que empezaban por el Consulado de Miami y terminaron en Paraguay”

Para Pimienta esta situación no ha sido sencilla, pues una de sus preocupaciones es su hijo. De esta forma, aclaró que desde un principio lo manifestó en las reuniones que tuvo. ”Simplemente, insistí en todas las reuniones la situación mía, que en verdad no fue entendida. Esta decisión que se toma ayer lo que me indica es que esa fue una situación que no se entendió. Les pareció que se podía pasar por encima de eso. Pese a esto, yo respeto la decisión del presidente de la República”