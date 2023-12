Denuncian abusos laborales dentro del Archivo General de la Nación

Este 12 de diciembre diferentes sindicatos pertenecientes a entidades del Estado enviaron una carta al presidente Gustavo Petro por presuntos maltratos y abusos que estarían recibiendo los funcionarios públicos por cuenta de personas de alto rango dentro de ellas.

Una de esas fue el Sindicato de Trabajadores del Archivo General de la Nación, en donde Ivonne Suárez Pinzón es la directora desde hace ya más de un año, de quien se han escuchado numerosas acusaciones por presunto maltrato y acoso dentro de la institución.

Esto se suma a diversas acciones que han buscado diferentes funcionarios dentro del Archivo General de la Nación contra Suárez Pinzón, incluyendo un derecho de petición anónimo enviado al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) en el mes de noviembre en el que se asegura que la funcionaria ha presentado constantes faltas al trabajo por quebrantos de salud, pero sin presentar las incapacidades.

Las denuncias hechas por funcionarios

Según lo que personas dentro de la entidad nos aseguran, Suárez Pinzón se ausenta cada mes debido a que debe asistir a sesiones de un procedimiento médico que necesita para su salud. Sin embargo, argumentan que ella no pasa las incapacidades a recursos humanos, sino que dice que se encuentra en teletrabajo. Por otro lado, les pide a sus funcionarios que no pase las incapacidades para que “no le roben plata de su sueldo”, dice estar en campaña contra las incapacidades.

Esto va en añadidura a múltiples comentarios de personas dentro de la entidad que están inconformes con la negativa de Suárez Pinzón para que los funcionarios puedan acceder a la modalidad de teletrabajo.

Pese a que el Sindicato le ha pedido que esto debe ser una garantía dentro del oficio, la directora ha dicho que no está de acuerdo, utilizando frases como “me llaman a esos HP, porque son unos holgazanes que viven del estado. Que se los lleven a un geriátrico u hospital si es que están enfermos”.

“Ella va hasta Bucaramanga para hacerse procedimientos médicos, y aunque le dan incapacidad no las registra, ausentándose, diciendo que se encuentra en Teletrabajo. Pide a la gente que no pase las incapacidades para que “no le roben plata de su sueldo”, dice estar en campaña contra las incapacidades”, dijo un funcionario del AGN que ha pedido anonimato.

Por otro lado, funcionarios del archivo también denuncian un constante acoso e insulto a la población masculina dentro de la entidad, asegurando que los trata de “acosadores y violadores” en todo momento.

“Hay algo sistemático, ella es un poco radical. Su activismo ha sido feminista toda su vida, pero los hombres se sienten acosados porque paralelamente dice que en Archivo hay acosadores, abusadores y se maltrata a la mujer. Pero cuando miras no hay ni denuncias sobre ese tema”, denuncian.

Distanciamiento del Ministerio de Cultura

Por último, funcionarios dentro de la entidad aseguran que hay enemistad entre Suárez Pinzón y el actual ministro de Cultura Juan David Correa. Según nos contaron fuentes el director de la cartera le solicitó la renuncia a la directora del AGN el pasado mes de octubre, siendo citada el 27 de octubre al despacho ministerial para tal fin.

Desde entonces no se ha presentado la carta y según las fuentes ha aumentado el distanciamiento y los insultos hacia el ministro por parte de Pinzón Suárez, según los funcionarios de la entidad.

Mediante audios que pudimos conocer en Caracol Radio, se escucha cómo la directora del AGN acusa al ministro de poner micrófonos dentro de la sala de reunión, debido a que presuntamente Correa se habría enterado de insultos proferidos por Pinzón días antes.

“Nos dijo que estábamos insultando al ministro. Yo si he insultado muchas veces al ministro, y no sé quién más de ustedes. De todas maneras la única forma de que él lo sepa es que haya una traidora aquí. O que tenga micrófonos instalados aquí. (...) Lo cierto es que él lo sabe, y debe tener las grabaciones y han salido de aquí si hay traidores”, dijo en el audio.

Respuesta de la directora del Archivo General de la Nación

Respecto a sus ausencias al trabajo todos los meses, la directora del AGN nos dijo que padece de una enfermedad por la cual debe viajar constantemente a hacerse unos procedimientos médicos, y nos confirmó que no pasa las incapacidades pues cree que sería contraproducente para la labor del Archivo.

“Les molesta mi situación personal. Trabajo los fines de semana y cada mes y medio me dirijo a Bucaramanga para el tratamiento. Estoy trabajando bajo la modalidad de trabajo en casa, que no es lo mismo que teletrabajo, siempre estoy comunicada por vía telefónica”, dijo la directora.

Añadió que no ha pedido los permisos de incapacidad debido a que no considera que esto se deba hacer pues está dispuesta a trabajar por la entidad y cree que esto puede interrumpir los procesos que se están llevando a cabo.

En relación con sus negativas al teletrabajo reconoce que no le gusta y que no lo acepta, pero reitera que se ha cumplido en ocasiones donde se amerita.

“Claro, no me gusta a mí. Parece que lo más importante y sobre todo para un archivista, es estar cerca de la documentación, es estar cerca de sus compañeros, es poder desarrollar vínculos humanos que son fundamentales en las relaciones de trabajo. Entonces es cierto, a mí no me gusta. Ahora el hecho de que no me guste no quiere decir que no acepte que ya se legisló, ya se legisló sobre qué es el teletrabajo y cuándo se tiene que aplicar”, continúa.

Frente a la división con el ministro de cultura y el presunto maltrato a los hombres de la institución no se refirió, pero respondió a la carta enviada por los sindicatos, donde se le acusaba, entre otras cosas de no dar permisos sindicales como lo exige la ley.

“Normalmente en un sindicato, no se reúne todo el día porque no va a discutir todo un día porque se va a cansar y entonces se van a abandonar las tareas de la institución y como los permisos conceden según las necesidades de la institución. ¿Qué fue lo que yo hice? Suponte que fueran 4 días los que estaban pidiendo todo el día, yo les concedí 8 días de medio tiempo. Entonces decidieron que les estaba violando sus derechos laborales porque ellos tenían derecho a reunirse para organizarse. Claro que tienen derecho a reunirse”, concluye.

La directora nos aseguró que en los próximos días se reunirá con las partes pertinentes para tratar de resolver los problemas que se denuncian dentro de la institución. Mientras tanto, siguen llegando este tipo de informaciones dentro de instituciones del Gobierno las cuales seguiremos revisando en Caracol Radio.