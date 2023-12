Delegaciones del Gobierno y ELN buscan mejorar el Mecanismo que vigila el cese al fuego

Bogotá

Cuando se cumplen 15 días de conversaciones entre las delegaciones de paz del Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN en Ciudad de México, las partes discuten en la mejor ruta para mejorar el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, una instancia que se creó para vigilar el cumplimiento del cese al fuego bilateral que está vigente hasta el 29 de enero de 2024.

La sensación en la mesa de diálogos es que no está cumpliendo con su propósito, porque no hay acción, se queda solo en recibir la queja y no emprende trabajos para corregir las situaciones y no está informando con prontitud lo que se presenta en el territorio.

Las delegaciones del Gobierno colombiano y del ELN analizan la mejor opción para que este mecanismo sea activo y no pasivo porque se creó para que atienda los problemas del cese al fuego y no lo está haciendo y lo que buscan es que al bajar la confrontación armada entre las partes se les lleva alivio a las comunidades y esto no está pasando.

Se espera que al final de esta quinta ronda de conversaciones estas dificultades se puedan superar para que este Mecanismo de Monitoreo y Verificación que lidera la ONU en Colombia pueda funcionar como fue creado y pensado en este proceso de paz ya que de la evaluación que se haga a esta medida bilateral dependerá su ampliación.