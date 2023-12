Sectores del Congreso rechazan apoyo de JotaPe Hernández a comentarios machistas

Colombia

Tras haberse hundido en el senado el proyecto que buscaba regular el cannabis de uso adulto en Colombia, el senador del partido Alianza Verde, JotaPe Hernández, celebró en sus redes sociales la decisión y aseguró que “46 senadores hundieron el proyecto” por lo que “aún hay esperanza para Colombia”.

🔴AÚN HAY ESPERANZA COLOMBIA!!



46 Senadores HUNDIMOS el proyecto que legalizaba EL NEGOCIO DE LA MARIHUANA, seguiremos cuidando el país de todo proyecto o reforma que amenace con destruir nuestras familias y como tal nuestra nación. AGUANTA COLOMBIA! ESTA NOCHE OSCURA PASARÁ 🇨🇴 pic.twitter.com/E6s9mAL1KU — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) December 13, 2023

El senador recibió varios comentarios por parte de sus seguidores, quienes apoyaron la publicación. Sin embargo, JotaPe reaccionó con un “me gusta” a ciertos mensajes que incluían mensajes machistas en contra de la también senadora María José Pizarro.

Ante esto, sectores del congreso manifestaron su rechazo en contra de la actitud de JotaPe y aseguraron que la violencia de género es inadmisible por lo que no se debe normalizar la celebración de ataques machistas y sexistas que se realizan a través de redes sociales.

Acabamos de terminar un control político sobre feminicidios y violencias basadas en género, una investigación que hicimos durante un año y que junto a un grupo multipartidista de mujeres congresistas impulsamos para abrir una conversación entre Congreso, gobierno y la sociedad… https://t.co/58LbnWT5ca — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) December 14, 2023

Durante la Plenaria del Senado, Pizarro lamentó la situación y le agradeció a sus compañeros el respaldo. Aseguró que nada justifica los ataques directos a quienes piensan diferente y que su labor en la política es luchar por la defensa de los derechos de las mujeres.

“Hago esta constancia también en nombre de su hija, senador. Yo entré en la política y me aventuré como muchas de nosotros en este mar tradicionalmente masculino para transformar a la sociedad colombiana”.

Adicional, la senadora exigió respeto e indicó que rechaza la actitud del congresista, pues “sirvió como una plataforma para replicar ataques de odio”. Pizarro mencionó que deja la constancia de lo ocurrido en nombre de ella, las mujeres y la hija del senador, con el propósito de que la violencia no vuelva a ser replicada en Colombia.

“Rechazo el hecho de que usted haya servido como plataforma para difundir o para propiciar mensajes de odio que he leído y de rechazos horribles, repugnantes, pero que no solo he leído yo, que también leyó mi madre, mis hijas, mis copartidarias y millones de mujeres en este país”.

Por su parte, JotaPe aseguró que en ningún momento durante los debates ha insultado a la senadora y manifestó su inconformismo en contra de los señalamientos que aseguran que actuó de manera machista.