Santiago Mele: En otras ligas, si tienes la campaña que tuvimos, no sales campeón

Junior de Barranquilla salió campeón tras vencer a Independiente Medellín en los penales. El equipo de Arturo Reyes consiguió la estrella número diez en su historia. Santiago Mele, portero y figura del equipo de Barranquilla, estuvo en los micrófonos del Vbar Caracol hablando sobre cómo fue el partido, el penal atajado a Daniel Torres y acerca de su continuidad en el equipo tiburón.

El portero uruguayo comenzó afirmando que, en la tanda de los penales, el portero es el que menos tiene que perder: “El arquero es el que menos tiene que perder. Nosotros habíamos hecho un análisis con el equipo de video de cómo pateaban ellos. Tenía información de cómo pateaba él y bueno, traté de poner en práctica lo que habíamos conversado”.

Sobre su futuro, el arquero del Junior de Barranquilla afirmó que es momento para disfrutar: “Hay que vivir el día a día. Lo único que tenemos es el presente. Hoy hay que festejar y nos quedamos con eso. Primero hay que festejar, disfrutar y vivir el presente. Tengo contrato hasta mitad de año. No hablé con nadie de nada porque le dije a mi equipo de trabajo que mi foco estaba en conseguir la estrella”.

Mele también le dejó un mensaje a la afición del Junior: “Que lo festejen todos. Una de las cosas para resaltar como grupo, justamente por como se dio, es que para el que cree, pueden pasar cosas imposibles. Este fue un grupo que creyó en sí mismo, en Dios y tuvo fe. Ojalá el mensaje, llegue a más gente para que se anime a creer y a confiar en Dios”.

¿Qué tan importante fue la última atajada en los 90?: “Para mí, primero que nada, es un privilegio que un arquero como Viera me tenga presente para sucederlo luego de que deje el club. Hoy tener el vínculo que tengo que con él, y el vínculo que tiene él con el grupo, se valora mucho. Con respecto a la atajada, en lo personal medio mucha confianza. El partido no requirió mucho de mi trabajo, fue muy luchado. Creo que también me sirvió para estar activo y con confianza para la tanda de penales que, sabíamos que por como se había dado, anímicamente teníamos una ventaja”.

La afición: “Muy agradecido con el cariño de la gente, siempre fueron muy generosos. El ídolo es Viera, yo recién llegué al equipo y apenas estoy aportando mi granito de arena. Muy agradecido por las muestras de cariño que estoy recibiendo”.

¿Se imaginó la liga colombiana de esta forma?: “Es una liga particular, vengo del fútbol argentino, uruguayo y es una liga que tiene sus particularidades. Tiene sus entornos, a veces juegas en la altura, en el llano, con el calor, con frío. Todo eso hace que sea difícil la adaptación. Después hay jugadores que tienen mucha calidad, hay jugadores que te tiran balinazos. Me alegro de haber venido a esta liga y esa dificultad que tiene, esa incertidumbre, hace que uno mejore. Hay que romper con el libreto. En Argentina, la liga es muy física, pero falta ese condimento que acá veo mucho. Ese jugador que rompa con el libreto. En estos 6 meses he aprendido mucho. Suponía que jugar en un cuadro como el Junior, el festejo iba a ser tan grande como el club, pero colmó y superó mis expectativas”.

El formato del fútbol colombiano: “El sistema es particular. En otras ligas, si tienes la fase regular que tuvimos nosotros no sales campeón. No lo he analizado si es bueno o malo, pero en este caso para nosotros fue muy positivo porque nos dejó con chances hasta último momento. Como jugador, lo más lindo es jugar una final y saber que es una final. El cómo se vive, el entorno, el estadio lleno, la adrenalina es muy disfrutable. En ese sentido, es algo a favor”.

Liderazgo: “Yo no sé si llamarlo así, pero siempre me propuse, cada vez que estoy en un lugar, es aportar mi grano de arena, dentro o fuera. El grupo ha sido muy receptivo conmigo, me ha dado el lugar y me ha permitido dar mi opinión. Me ha tocado aportar en las arengas en Unión de Santa Fe y todo lo que sirva para colaborar con el grupo, lo tomo como algo bienvenido”.

La mejor atajada de la final: “A mí la que más me gustó fue la del achique en Barranquilla, con el pie izquierdo. Técnicamente, es un poco más complicad a y en ese momento fue todo intuición”.

¿Cómo estaba el grupo antes del partido?: “Sabíamos que la presión la tenían ellos. Igualmente, durante el partido se vio un equipo que se nos iba a venir arriba en los primeros minutos. Después, es imposible ni que la gente ni el equipo mantenga esa intensidad y eso permitió la paridad. A la hora de definir, más allá de la gente, fue el golpe. Estuvieron muy cerca de ser campeones y en la última jugada nos fuimos a penales. Eso nos llenó de confianza y al equipo que tenía la ventaja le genera ciertas dudas”.

