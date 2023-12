Resiliencia, empatía y creatividad: los pilares de vida de los 75 nuevos líderes del país

“Estos líderes nos demuestran que sí es posible transformar positivamente a Colombia. Quiero darles las gracias porque son la representación de todo un país que se levanta a diario pese a las dificultades. Ellos tienen el honor, pero también la responsabilidad, de seguir construyendo un país más equitativo y desarrollado”.

Con estas palabras de Mauricio Rodríguez, profesor experto en liderazgo, inicio a la jornada de presentación de ‘Los 75 Nuevos Líderes de Colombia’, un especial liderado por Prisa Media -con el apoyo de Ecopetrol, Movistar y la Fundación Corona- y que resaltó la labor de los colombianos que se han convertido en ejemplo de transformación de la sociedad en tiempos difíciles.

La idea de que “los líderes no nacen, se hacen” fue transversal en cada uno de los encuentros de la jornada. Según los presentes, cada quien está en la capacidad de armar su propio modelo de liderazgo con base en sus experiencias, conocimientos, fortalezas y objetivos.

La tecnología es uno de los principales aliados para crear soluciones vanguardistas con respecto a las necesidades del siglo XXI.

Daniel Uribe, creador de Muta; Laura Velásquez, creadora de Arkangel AI; y Gabriel García, creador de Estéreo Picnic, fueron los líderes encargados de encabezar la conversación ‘Liderazgos transformadores en el siglo XXI’. Gracias a sus ideas novedosas, los tres se han convertido en referentes en el uso de la tecnología para resolver problemas cotidianos y crear experiencias agradables.

“Yo he encontrado un talento impresionante en Colombia, lo que pasa es que a veces nos cuesta creer que somos capaces”, comentó Velásquez.

La creatividad, la empatía y la resiliencia han sido los pilares fundamentales en las vidas de cada uno. Según manifestaron, es necesario cultivar la creatividad para dar respuestas novedosas, ser empático para pensar en liderazgos colectivos y ser resiliente para convertir los sueños en realidad a pesar de las dificultades.

Liderar es dejar el mundo un poco mejor a como lo encontramos

Con sus proyectos, cada líder busca sembrar una semilla de cambio en sus territorios que, con los años, pueda germinar en las manos de las generaciones que los ven como referentes.

Una característica que comparten los 75 líderes es la resiliencia. Leonel Domicó, por ejemplo, creó Ojurubi, la primera corporación formalmente constituida en Colombia que lucha para defender los derechos de la población étnica con enfoque de género diverso, a pesar de ser expulsado de su resguardo indígena por su orientación sexual.

Felipe Henao, por su parte, tuvo que conectar a su comunidad a internet por su propia cuenta para poder materializar su sueño de crear‘Pipe Q-ida’, un proyecto con el que ha recuperado más de 500 hectáreas de bosque, protegiendo otras 1.800 con la siembra de 55 mil árboles

“Arrancamos con el sueño de convertirnos en súper youtubers y terminamos siendo ‘influencers de los territorios’. Para poder lograrlo nos tocó llevar internet a la comunidad, conectar al pueblo con el resto del mundo y utilizar el bosque como set de grabación. Así logramos empezar a transmitir nuestro mensaje de conservación ambiental en Guaviare”, comentó Henao.

Los colombianos ganan cada vez más protagonismo dentro de los espacios de liderazgo internacional.

Para estos líderes, sin embargo, los logros individuales son solo la punta del iceberg. Durante el encuentro resaltaron la importancia de consolidar equipos fuertes y empáticos. También, el potencial que tiene el país en temas de liderazgo gracias a la alta capacidad de los colombianos de aprender nuevas destrezas para alcanzar metas desafiantes.

“Es importante saber contagiar a los demás con tus ganas, a ver su talento, su don. Debemos mantener activa la capacidad de asombro, eso nunca se puede perder”, explicó Marcela Fernández, fundadora de Cumbres Blancas, el proyecto que la llevó a ser la única colombiana en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo, según la BBC.

Se debe trabajar en el desarrollo de liderazgos colectivos

Para las presentes, el liderazgo colectivo alcanza resultados más robustos, pues crea una red de cooperación y esfuerzos dirigidos hacia una sola causa.

Durante el encuentro quedó claro que el liderazgo sano trae consigo la disposición de servicio y enseñanza. Un líder también juega el papel de replicador, siempre bajo un enfoque humanista, entendiendo cada territorio y sus contextos.

“Todos estamos creando un cambio, una ruptura. Estamos generando cambios colectivos. Juntos y juntas podemos ser más fuertes. No se trata solo de tener una cabeza para que las demás la sigan. Un líder que no forma a otro líder, que no está preparado para servir, para hacerlo con empatía, no logra resultados a largo plazo”, puntualizó Edna Bonilla, secretaria de educación de Bogotá, en conversación con la científica Elena Stashenko y la diseñadora de modas Laura Laurens, sobre el rol de la mujer en el panorama del liderazgo actual.

Las panelistas, además, hicieron especial énfasis en la necesidad de no olvidar las historias de vida que se esconden tras cada proyecto de alto impacto social.

Cada uno de los líderes, en algún punto de su vida, tomó la decisión de dedicarse al servicio de una causa; a ser una fuente de inspiración para una sociedad con tantas complejidades como la colombiana, la cual lleva mucho tiempo intentando lograr una equidad y prosperidad duraderas.