La Alcaldía dejó plantados a hijos de sus funcionarios en vacaciones recreativas

Medellín

Este miércoles 13 de diciembre, los funcionarios de la Alcaldía de Medellín junto a sus hijos, se quedaron esperando, luego de que desde la Alcaldía se les prometiera unas vacaciones recreativas en el Parque de Comfama Tutucán, en Rionegro y les cancelaran a último momento.

Caracol Radio dialogó con una madre de familia afectada por la situación, que pidió no revelar su identidad. Ella cuenta que con antelación ya todos los funcionarios habían inscrito a sus hijos para las prometidas vacaciones recreativas. Sin embargo, solo hasta el 12 de diciembre se enviaron los lugares e indicaciones para los 3 días programados: Día 1/ 13 de diciembre: Tutucán, Rionegro - Día 2/ 14 de diciembre: Hostería Río Escondido, San Jerónimo - Día 3/ 15 de diciembre: Piedras Blancas, Santa Elena.

La cita era para este miércoles 13 de diciembre a las 7:00 a.m. en la Calle adoquinada detrás de la Gobernación. Allí, a la hora acordada, se encontraban los padres de familia y sus hijos, sin orientación alguna. No habían buses, y las personas que aparentaban ser de logística, estaban vestidos de negro, tomando los datos de los niños y papás en hojas iris; porque según les explicaron a los padres de familia, no se había alcanzado a imprimir la lista de los menores que iban a asistir.

Lea también: Estudiarán demanda de pérdida de investidura contra Juan Carlos Upegui

Incluso, la madre de familia en conversación con Caracol Radio, denunció que los mismos empleados de logística se quejaban de la poca organización que había y decían no tener ninguna información. No había ningún guía o persona responsable y cuidadora de los niños en el viaje. Después de más de 40 minutos de espera, y sin explicaciones de ningún encargado, varios padres comenzaron a irse; inclusive algunos por motivos de tiempo y horario laboral, ya habían dejado a sus hijos a cargo de estas personas.

Las explicaciones que les dio la Alcaldía fue que el operador no les cumplió y que hubo inconvenientes con el transporte. Sin embargo, un padre de familia llamó al lugar del Día 2 de las vacaciones recreativas y de la Hostería les confirmaron que hasta la 1:00 p.m. del 13 de diciembre, no les habían confirmado nada y que incluso a las 8:00 a.m., los habían llamado a pedir la devolución de la parte del pago que se había depositado.

Lo último que conoció Caracol Radio fue que se reprogramaron las vacaciones recreativas, moviendo la programación del 13 para el lunes 18 de diciembre y confirmaron que los días 14 y 15 se continuaría con el plan y locación inicial.

Por medio de una carta dirigida a los niños y niñas, la Alcaldía de Medellín se excusó por lo sucedido y pidió que no dejaran de asistir con el mismo compromiso a estos días de recreación.

Programación vacaciones recreativas Alcaldía de Medellín. Ampliar