“Hay respaldo total”: Dumek Turbay presentó el ‘Plan Titán 24’ al director de la Policía

Cartagena

El alcalde electo de Cartagena, Dumek Turbay Paz, presentó al director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, el ‘Plan Titán 24′ mediante el cual busca disminuir la delincuencia, los homicidios y el tráfico de drogas en la ciudad.

El mandatario entrante hizo la socialización en una reunión que sostuvo con el alto oficial en la ciudad de Bogotá. Turbay Paz anunció un respaldo total de la institución policial con esta estrategia.

“Acabamos de terminar esta mesa de trabajo liderada por el general Salamanca, director nacional de la Policía. Pudimos contarle todas sus angustias, todos sus miedos. Hay buenas noticias, hay un respaldo total de la dirección nacional a nuestro Plan Titán 24; ya hay agenda, hay reuniones, no puedo sino decirle gracias en nombre de toda la ciudad. Lo que queremos realizar sin usted no será posible hoy me regreso feliz a la ciudad estamos muy confiados en la institución”, expresó el alcalde electo Dumek Turbay al término de la reunión.

El Plan Titán 24 será encabezado por el general retirado Carlos Ernesto Rodríguez, quien ocupó altos cargos en la Policía como inspector general y comandante de la Policía en Cartagena.