5 millones de menores se beneficiaron del PAE este año

Bogotá

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) confirmó que son exactamente 5′878.601 los niños, niñas y adolescentes que han recibido ese complemento alimentario brindado por el Gobierno Nacional, según el informe de Operación del Programa de Alimentación Escolar (INOP), con datos a corte del 31 de octubre del 2023.

Es decir que se llegó a una cobertura del 78.8% de ejecución en 94 de las 97 Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC), tanto en Gobernaciones como Alcaldías, que ejecutaron el programa de acuerdo a sus calendarios escolares. Y desde noviembre se inició el programa de lineamientos técnicos para el PAE 2024, a través de los Comités Territoriales de Planeación y Seguimiento (CTPS).

Vale aclarar que las Gobernaciones de César y Córdoba, no alcanzaron a realizar la atención PAE regular sujeta a su calendario académico; mientras que Guaviare no logró la atención del programa alimentario Indígena. Frente al 2024, las ETC de las Alcaldías de Ciénaga, Guaviare y Pasto, antes del 31 de octubre no comunicaron los avances en la planeación de la próxima vigencia. Y las ETC de Barrancabermeja, Buga, Chocó, Sucre y Yumbo, no han definido los procesos para contratar y así garantizar el inicio de operación el próximo año.

Según la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, y de acuerdo con las directrices emitidas a través de la Circular 06 de 2023, 69 ETC tramitaron vigencias futuras para garantizar el inicio oportuno del PAE en 2024. De estas 29 ya cuentan con su aprobación, 35 están en revisión por parte de las diferentes asambleas o concejos territoriales y en 5 territorios les fueron negadas.