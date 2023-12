Juan Pablo Nieto: “Hay una tusa futbolera, no éramos inferiores a Junior ni a Medellín”

Juan Pablo Nieto, jugador del Deportes Tolima, estuvo en los micrófonos del Vbar Caracol, hablando sobre cómo se vivió la definición de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. El mediocampista de 30 años afirmó que el equipo tiene una tusa futbolera, además de confirmar que continuará en el conjunto de Ibagué.

Juan Pablo Nieto aseguró que habían hecho lo más difícil, pero el partido ante Águilas Doradas rompió sus aspiraciones: “Habíamos hecho lo más difícil. El partido ante Águilas fue un quiebre en las aspiraciones que teníamos. La verdad, en temas de arrepentimientos, no hay. El partido (ante Águilas), lo disputamos como todos los anteriores. Salimos a buscarlo y recuerdo que ellos no pasaron la mitad de cancha en el segundo tiempo. El gol de ellos llega una transición en la que estábamos bien parados. Son cosas que pasan en el fútbol. En Barranquilla salimos a disputarlo. Se dio un partido muy abierto. La espinita de no llegar a la final está, pero no hay arrepentimientos porque nunca traicionamos nuestra idea”.

La final: “Sí, hay una tusa futbolera. No éramos inferiores a ninguno de los dos equipos, es más, creo que teníamos muchas chances, pero es fútbol y son cosas que pueden pasar. La espinita está todavía ahí”.

La autocrítica: “Creo que el partido ante Águilas fue un golpe duro, pero seguíamos confiando en lo que teníamos porque ese partido lo buscamos hasta el final. Yo siento que hubo momentos en los que nos vimos en que la situación estaba muy difícil, fue en el último gol del Junior. Ese fue un golpe muy duro para nosotros. Con el 3-1, mostramos que aún seguíamos en partido. Sabíamos que de la manera en la que jugamos, el empate podía caer, pero el cuarto gol fue duro”.

David González: “Aparte del conocimiento que tiene David, y todo su cuerpo técnico, Tolima siempre se ha caracterizado por ser un equipo físico. David, con su idea, encontró todo eso. Aparte le dio posibilidades a jugadores que no habían sido tenido en cuenta. Todo eso, con la idea, se va viendo. Creo que la calma también fue la clave. Veníamos de dos torneos sin clasificar, con resultados en contra, la hinchada se había metido a la sede, y David llegó con esa confianza. Fueron muchas cosas positivas que hizo y se vio reflejado en la cancha”.

¿Seguirá en Tolima?: “Sí, tengo contrato hasta junio del año que viene”.

Manejo del grupo: “David está muy bien preparado. Con Lillo tuve un quiebre en mi carrera y comencé a analizar más el fútbol. Lo mismo me está pasando ahora con David. Son muchos conceptos, muchas cosas nuevas y aparte, el manejo del grupo es muy bueno. Es muy fácil manejar el grupo cuando vas ganando, pero en la situación que llegó David, cómo llegó, las cosas que nos dijo y cómo trató a los jugadores que no habían sido tenido en cuenta, los fue acercando mucho. Son muchas cosas que, aparte del conocimiento, hay que tener y siempre se ve reflejado en la cancha”.

La influencia del entrenador: “Es un cumulo de cosas que tiene el profe. El jugador siente cuando el técnico es honesto y justo. El grupo se dio cuenta de todo eso y aparte nos hizo creer más en nosotros. Creo que David nos llenó de confianza y creo que es un proceso que comenzó muy bien y traerá cosas buenas para el Tolima”.