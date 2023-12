Canciller sale en defensa de Jorge Leyva y reitera que no hubo gritos contra Martha Zamora

Colombia

Durante esta mañana el Canciller, Álvaro Leyva, atendió un debate de control político por el caso de la licitación de los pasaportes en la Comisión Segunda del Senado.

Sin embargo, allí, el Canciller salió en defensa de los señalamientos por presuntos conflictos de interés en los que estaría envuelto su hijo, Jorge Leyva.

“El que no la debe, no la teme. No solo menciona lugares en donde no ha estado mi hijo, ¿Qué tiene de malo que mi hijo y yo nos encontremos? Mi hijo y yo nos encontramos donde nosotros queramos. No va a ser Coronell el que me diga cuando y a donde ver a mi familia”.

También, se refirió a la renuncia de Martha Lucía Zamora a la Defensa Jurídica del Estado y cuestionó la forma en que se llevó a cabo el proceso.

“Esta no es la primera vez que la doctora Zamora trata hacer un escándalo cuando le piden una renuncia. Cuando salió de la Fiscalía acusó al fiscal Eduardo Montealegre de dejarla sola y ahora que el presidente Petro le pide la renuncia, se viene en contra del Gobierno de la misma manera”.

Además, Leyva reiteró que no hubo gritos en contra de la ex directora de la defensa jurídica del estado y que siempre, se mantuvo el respeto.

“El reclamo que le hice a la doctora Zamora, si bien fue férreo y firme, fue siempre respetuoso. Como constituyente del 91 luché por los derechos de las mujeres, esta política feminista la hemos desarrollado en la Cancillería, entrego como constancia mi posición”.

En medio del debate, los senadores miembros de la Comisión Segunda evidenciaron su molestia frente a las respuestas del Canciller, pues aseguraron que no correspondían al tema para el que fue citado el debate.

“El debate lo dirijo yo, no usted. Aquí no vamos a estar diciendo cosas que no son, le voy a agradecer el favor vamos a centrarnos en la licitación y no en la entrevista de Coronell y Martha Lucia Zamora. Ese no es el debate, realmente creo que usted está evadiendo”. Aseguró el senador Lidio García, presidente de la Comisión.

Frente a esto, el Canciller respondió asegurando que no fue escuchado por la Comisión y mencionó que elevará los hechos que presentó durante el debate a la Fiscalía.

“Le estoy pidiendo cita al Fiscal General para poner en manos de él parte de lo que ustedes escucharon acá y parte de lo que no se me permitió continuar, porque obviamente esto está atado a nombres propios. Está íntimamente ligado a lo que declaramos desierto y naturalmente a la nueva licitación”

En cuanto al tema de la licitación de los pasaportes y en respuesta al Canciller, el presidente de la Comisión aseguró que se creará una subcomisión de seguimiento y acompañamiento a la licitación de los pasaportes.