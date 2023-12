Jefferson Lerma sobre Cristiano Ronaldo: “Probablemente sea el mejor al que he enfrentado”

Futbolistas colombianos al rededor del mundo, han demostrado tener lo que se necesita para militar en varios de los clubes más reconocidos a nivel internacional y entre ellos destaca Jefferson Lerma, actual jugador del Crystal Palace que disputa en la Premier League. El nivel que ha mostrado desde su llegada lo convierte en una pieza inamovible del director técnico, Roy Hodgson.

Luego de tres años con el Atlético Huila, equipo en el que inició su carrera en 2013, dio el gran paso al fútbol europeo, tras ser fichado por el Levante de España, equipo con el que enfrentó a grandes estrellas. En su año debut con el conjunto azulgrana, el colombiano se enfrentó a Cristiano Ronaldo, quien aún jugaba para el Real Madrid.

El volante, en conversación con TalkSport, habló sobre los hitos de su camino profesional y tras enfatizar en las metas cumplidas que acumula a lo largo de su carrera, destacó a los mejores futbolistas con los que compartió cancha. “He tenido la suerte de enfrentarme a algunas de las estrellas más importantes, Messi y Ronaldo en sus mejores momentos”, afirmó.

Posterior a la mención especial de los dos jugadores de los cuales no cesa el debate sobre cuál es el ídolo máximo, Lerma llegó a una conclusión. “Es muy difícil decir quién es el mejor al que me he enfrentado, pero probablemente sea Cristiano Ronaldo”, comentó sobre el portugues que ahora juega en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Al formar parte de un equipo que disputa en la que se conoce como la liga más prestigiosa del mundo, sigue disputando duelos de altísimo nivel que han impulsado su carrera y crecimiento profesional. Asimismo, ha conseguido múltiples convocatorias para representar a la Tricolor en el camino al mundial 2026.