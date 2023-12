Santiago Gómez sobre los rumores que lo vinculan a Millonarios: “Es una caricia al alma”

Santiago Gómez es uno de los delanteros que suenan para reforzar a Millonarios de cara al 2024. El conjunto bogotano necesita un ‘9′ alternativa para Leonardo Castro y que incluso le compita el puesto, partiendo de la gran cantidad de partidos que tendrá el club el próximo año con la Copa Libertadores y los torneos locales en simultáneo.

El argentino llegó al fútbol colombiano a principio de año en calidad de préstamo, desde Guillermo Brown, a Real Cartagena, club con el que tuvo un buen promedio de gol. “El balance, a nivel individual, fue bueno, me fue muy bien, pude meter 20 goles en 40 partidos, es un buen promedio. A nivel grupal no pudimos conseguir el ascenso que era lo que queríamos, pero a nivel individual no me puedo quejar, fue mi primera experiencia en Colombia”, dijo en diálogo con El Alargue.

Sobre los rumores que lo vinculan con el cuadro capitalino, indicó: “No he escuchado nada, no estoy al tanto, estoy de vacaciones y he dejado las redes sociales. Me conecté con mi representante porque puede manejar una operación, pero no sabía nada de Millonarios, la verdad (...) Es un orgullo, es una caricia al alma. A cualquier jugador le seduciría esa propuesta”.

Fortalezas: “Soy un ‘9′ no de área, sino que me gusta salir a jugar, tirar diagonales para los costados, soy movedizo, me gusta convivir con el gol y quiero hacer goles en todos los partidos

Su opinión sobre el fútbol colombiano: “Fútbol colombiano: Es una liga muy linda, muy competitiva, con buenos jugadores, quedé sorprendido con la calidad del jugador del fútbol colombiano, me gustaría seguir creciendo, jugando en el fútbol colombiano. Esperando a ver qué pasa”.

Cómo llegó al FPC: Fue por Martín Cardetti, el técnico que me llevó a Real Cartagena, y a Elver Parada, mi representante. Gracias a ellos dos se da la oportunidad de venir al Real Cartagena, cuando salió la oportunidad, estaba esperando jugar afuera del país para probar otra cosa y la verdad que gracias a Dios tomé una gran decisión de ir a Colombia”.

Equipos que le han llamado la atención: “Millonarios es un equipo que, para un ‘9′, creo que es un equipo muy bueno, que sale a proponer siempre, es un equipo grande, siempre me gustó. Equipos de la costa como Junior, también Independiente Medellín, es un fútbol muy competitivo”.