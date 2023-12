Epicentro, magnitud y profundidad ¿Qué significan en un sismo?

Colombia es un país sísmicamente activo, esto quiere decir que, debido a su configuración geológica y tectónica, existen muchas placas que se encuentran en contacto en gran parte del territorio nacional, especialmente en las costas del Océano Pacífico, en la región Caribe y en torno a las tres cordilleras, donde se encuentra ubicada la Mesa de los Santos (Santander).

En ese sentido, el Servicio Geológico Colombiano aclaró que existen algunas localidades en el país en la que se pueden registrar temblores diariamente y que acumulan el 60 % de la sismicidad en Colombia: en el que se destaca el Nido Sísmico de Bucaramanga.

Así mismo, nuestro país queda ubicado en el ‘Cinturón de Fuego del Pacífico’, una cadena de placas tectónicas con una longitud de 40 mil kilómetros, reconocida por ser epicentro de casi el 90% de la actividad sísmica de todo el mundo, y la cual ha sido escenario del 80% de los terremotos más fuertes que se han presentado en la historia; además de concentrar la gran mayoría de los volcanes activos.

Dado que en Colombia tiembla casi a diario, el SGC dio claves para entender los reportes que se emiten diariamente:

Epicentro, magnitud y profundidad

Diego Vásquez Camayo, Geólogo y actor, explicó en la cuenta de la entidad nacional, que en Colombia ocurren aproximadamente 2500 sismos cada mes, es decir, al menos 80 por día.

En ese sentido, dijo que, “hay que fijarse en donde fue el epicentro, es decir, el lugar en superficie donde el sismo se manifestó con mayor intensidad. Entre más cerca estemos del epicentro, más intenso se sentirá el movimiento y mayor serán los efectos”.

Entre tanto, dijo que la magnitud, “es la medida de energía que un sismo libera. Es universal y se define en una escala abierta y logarítmica que va de 0 a 10″.

Y la profundidad es la distancia que separa el lugar en el que se origina el sismo dentro de la tierra, llamado hipocentro y el epicentro, es decir, el sitio en superficie donde se manifiesta. Esta distancia se mide en kilómetros y se clasifica en tres tipos:

Superficial, menos a 70 km

Intermedia, entre 70 y 300 km

Profunda mayor a 300 km

“Los efectos que un sismo puede ocasionar en la infraestructura y por ende en las personas, dependen entre otras cosas, de la relación entre la magnitud y la profundidad. A mayor magnitud y menor profundidad mayor efecto habrá”, explicó Camayo.

¿Cuánto tiempo duran las réplicas después de un temblor?

Desde el Servicio Geológico Colombiano aclararon que las réplicas son aquellos sismos que ocurren después de un sismo principal, pero que se caracterizan por tener magnitudes menores a ese primer movimiento telúrico.

Frente al tiempo que pueden durar las réplicas después de un temblor, el director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, John Makario Londoño, explicó que suelen darse con una menor magnitud. “Las réplicas, igual que el sismo principal, que no es posible predecirlo, no se pueden predecir, es decir, no podemos saber ni el momento en que van a ocurrir, ni la magnitud, ni el intervalo en que van a estar ocurriendo”, indicó

Del mismo modo, el director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano comentó que las réplicas por lo general se presentan por un largo periodo de tiempo. “Lo que sí es muy seguro es que esas réplicas van a estar reproduciéndose por mucho tiempo, incluso, a veces semanas o meses, pero la mayoría de ellas no van a ser percibidas por las personas”, aclaró.

Mientras tanto, la geóloga y directora del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes, Natalia Pardo, declaró: “No es posible asegurar por cuánto tiempo más durarán las réplicas. Ha habido casos de meses, otros de décadas; varían mucho”.

Por otra parte, Rodrigo León, profesor de Geociencias de la Universidad de los Andes, coincidió con el SGC en que hay una posibilidad de que estos fenómenos duren meses. “Las secuencias de réplicas, para este tipo de eventos, pueden durar un par de meses. Con respecto a las magnitudes esperadas dentro de la secuencia pueden variar mucho.”

“De manera general se espera que la réplica más grande sea una unidad inferior al sismo principal. Es decir, si tuvimos un 6.1 podríamos esperar una o algunas réplicas cercanas a 5. Otro punto es que la frecuencia de las réplicas va disminuyendo con en el tiempo, pero no necesariamente la magnitud puede variar”, agregó el profesor León sobre la magnitud de las réplicas.

Sobre el tema, el Servicio Geológico Colombiano también aclaró que el valor de la duración de los temblores dependen de otros factores. “Hay tres factores que influyen en la duración del movimiento: la distancia entre el epicentro y el lugar donde se siente, el tipo de terreno y el tipo de construcción.”

Sin embargo, la misma entidad afirmó que el tiempo que puede durar un sismo es relativo. “La duración es relativa porque puede referirse a la percepción de movimiento, al registro instrumental del sismo o al movimiento de la falla que lo originó”