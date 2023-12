Petro sale en defensa de Francia Márquez tras polémica por solicitar crédito para vivienda

Colombia

Esta semana se conoció que el Fondo Nacional del Ahorro debe tomar una decisión frente a la solicitud de un crédito hipotecario solicitado por la Vicepresidenta Francia Márquez para comprar vivienda. Este hecho desató una polémica, que incluso, llevó a que la funcionaria se pronunciara hace unas horas frente al tema y a que este sábado (08 de diciembre), el presidente Gustavo Petro también hiciera una referencia en redes sociales.

En su cuenta de X el mandatario publicó un mensaje acompañado de una imagen de una nota periodística de Caracol Radio titulada “Resolución ordena restituir playa que vendió el esposo de la Vicepresidenta”, nota que hacía referencia al esposo de la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez.

“Esto es lo que quisieran ciertos sectores de la sociedad que hicieran las vicepresidentes. Eso no lo hacemos nosotros”, señaló Petro.

Luego, el presidente defendió a Francia Márquez y señaló que él compró su casa a crédito y que eso lo enorgullece: “Como congresista en algún momento tomé crédito del Fondo Nacional del Ahorro como servidor público que era, compré mi primer apartamento, quisieron embargarme mi casa y embargaron mis ingresos. Me enorgullece decir que compré mi casa a crédito y no robando. El ataque a Francia por recibir un crédito tiene que ver con que no comprenden como una persona de color negro en su piel, pueda ser vicepresidenta de la República y obtener un crédito”.

Respecto a este tema también se había manifestado la Vicepresidenta, quien defendió la solicitud del crédito y explicó la razón por la que lo hace. “¿Qué de malo tiene que esté solicitando un crédito hipotecario que me permita acceder a una vivienda segura para mi familia? Tal vez usted y otros funcionarios que han ocupado el Estado, nunca han tenido que endeudarse porque lo han tenido todo. Pero para mí y para la mayoría de colombianos, acceder a un crédito para tener una vivienda es un esfuerzo de todos los días”, dijo la vicepresidenta.

Y agregó la vicepresidenta: “yo lo hago con la frente en alto, sin hurtarle los recursos al Estado ni meterme con las mafias del narcotráfico. Gracias a Dios”.