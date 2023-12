Marlon Piedrahita y su cariño por Junior y Medellín: “Ambas son aficiones importantes”

Marlon Piedrahita, lateral derecho del Once Caldas, es una voz más que autorizada para hablar de la final Junior-Medellín. Además de pasar por ambos equipos, el antioqueño sabe lo que es ser campeón con ambos clubes, ganando en las dos anteriores finales entre las dos instituciones.

En diálogo con Caracol Deportes, Piedrahita recordó su paso por ambos equipos, expresando el cariño que tiene por los dos y contando detalles de cómo fue su llegada al equipo barranquillero, donde compartió con Luis Díaz.

¿Cuál afición empujó más?

“Es una pregunta bastante dura para mí, yo diría que ambas y no quiero ser acomodado, pero me tocó vivir experiencias maravillosas con ambas, y decir que una es mejor que la otra, me parecería un poco mentiroso de mi parte. Si me quiere decir acomodado, se lo acepto, pero la verdad que ambas son aficiones importantes en nuestro medio y ambas tienen un cariño especial por su equipo. La afición de Medellín con un sentido de pertenencia especial por su institución, y Junior por supuesto, no es solamente Barranquilla, yo diría que todo el Caribe, yo diría que es un equipo muy amado, uno siente el cariño de toda la región”.

Agradecido con Junior

“Cuando terminé mi contrato en Junior no me imaginaba la despedida que me hicieron y el cariño manifestado por la gente, eso queda marcado en uno y es mucho más importante que las Copas que conseguí, que los títulos, que los goles. Eso me marcó demasiado, la gente se comportó excelente conmigo, los dirigentes, la hinchada, toda la gente y eso me marcó demasiado”.

Recuerdos de Junior

“Cuando llego a Barranquilla a firmar mi contrato, estaba también Lucho Díaz firmando su contrato recién subió del Barranquilla y cuando empezamos a entrenar yo dije ‘uf, este muchacho quién es, Dios mío bendito’. El traspaso fue algo así como un canje, yo al principio no estaba muy de acuerdo con el tema, tuve algunas diferencias con don Raúl y después cuando llegué a Barranquilla, asumí todo de muy buena forma, el recibimiento fue bueno, hubo aceptación de la gente cuando llegué. Después la adaptación me costó, cuando me acomodé le cogí el tiro a la cosa, fueron años maravillosos para mí y para mi familia”.