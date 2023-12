Óscar Pareja sobre la final: “Junior tiene todo para ganar y nada que perder”

Óscar Pareja, exjugador de Independiente Medellín y actual entrenador de Orlando SC en la MLS, estuvo en los micrófonos Caracol Radio hablando sobre la final del fútbol colombiano, la actualidad del equipo paisa y cómo ve a Estados Unidos para la Copa América de 2024.

Sobre la final del fútbol colombiano entre Medellín y Junior, el entrenador de 55 años afirmó que espera un partido parejo, pero que ve al conjunto de Alfredo Arias ligeramente superior: ”Veo a un Medellín que terminó muy agresivo. No es un equipo que depende de un creativo, sino que depende de la amplitud que tiene con Cetré y Yairo. Pons y León han demostrado que su generosidad con, y sin pelota, le han dado, no solo volumen, sino seriedad al equipo. Es un equipo intenso y fuerte. Junior ha venido creciendo. El partido en el que le gana a Tolima es extraordinario. No es un equipo que llama la atención, pero es un equipo que se ha ido construyendo poco a poco. Han superado momentos difíciles y esa es la gran fortaleza del Junior. Hoy están ahí, tienen todo para ganar y no tienen nada que perder. Nadie los esperaba en la final. Veo al Medellín muy fuerte y bien preparado”.

La final del 93: “Muy recordada por el drama que hubo. Fue un cuadrangular donde tres equipos estaban buscando el título en la última jornada y hasta lo último no se definió. Creo que a pesar de la amargura que uno recuerdo, fue la graduación de una generación muy importante para el Medellín. Aquellos jugadores que salieron de la cantera y que lograron ser los protagonistas. Uno recuerda los títulos de los equipos, pero creo que fue una generación que sostuvo al Medellín en una época difícil, con muchas influencias externas. Nosotros éramos un poco de pelaos que representábamos la camiseta y eso nos quedó de esa generación”.

Duelo de jugadores importantes: “Fue un cuadrangular muy competitivo. El equipo de Nacional tenía a René, a ese equipo que tuvo tanto éxito sobre el final de los 80 y comienzo de los 90. Junior era un equipo armado para ganar con Valenciano y Carlos (Valderrama). Fue un muy lindo cuadrangular”.

¿Jugó en Nacional?: “Yo nunca jugué en Nacional. Siempre me preguntan eso porque siempre hay desinformación en las redes. Ahí aparece que yo estuve en las inferiores de Nacional, pero mi primer equipo fue la UPB y de ahí me fui a la sub-15 de Medellín”.

El Medellín de Alfredo Arias: “Yo creo que estamos ante un técnico que está influenciando mucho el fútbol colombiano, no solo por hecho en Medellín, sino por los equipos en los que ha estado. Yo lo admiro mucho porque realmente nos ha demostrado que sus equipos tiene ese famoso equilibrio que todo el mundo busca. La gente nueva confunde equilibrio con miedo y el volumen de juego con la valentía, que no es cierto. Me alegra mucho que tengan dos técnicos jugando la final en un fútbol que es integrado y que no ocupa solamente las voluntades. Arias ha demostrado que la construcción ha sido equilibrada”.

El gran momento de Carlos Bacca: “Lo mejor que uno puede hacer con los delanteros, además de entrenarlos y prepararlos y de que estén optimizados en la semana para la competencia, lo mejor es cuando uno les da confianza. Creo que Bacca ha demostrado eso, a pesar de que ha tenido un año difícil, ha tenido confianza. Juega feliz otra vez y el que juega feliz, generalmente, la pelota pega en el palo y entra. Veo a Bacca con esos gestos que se le conocen a él. Es un jugador que se nota que Reyes ha influenciado en esa confianza”.

La final de la MLS: “Yo creo que los dos mejores equipos eran Orlando y Columbus. No solo en la conferencia, sino en la liga. Columbus tiene jugadores muy fuertes adelante, especialmente el Cucho que ha hecho una temporada extraordinaria y no me extrañaría que lo ganaran, vienen con confianza, vienen un poco mejor y juegan en casa. Los Ángeles tiene un poco más de jerarquía, viene de ser campeón, pero los veo más desgastados”.

La Selección de Estados Unidos: “Va a ser un equipo en construcción. Tienen un entrenador que tuvo problemas, y dificultades, después del Mundial, sobre todo con lo que pasó con Reina y el hecho de que estuvo amenazado. Estamos todos ahí, esperando que se junten los jugadores, que paren las bobadas que tenían y todas esas cosas que a veces influencian en los equipos. Que se reconstruyan desde adentro, que los jugadores que juegan en los equipos representativos en Europa, deberán ponerse la camiseta y volver a encontrar el camino correcto. El entrenador es muy serio, es un muchacho de mucha ética. No creo que veamos al mejor Estados Unidos”.

