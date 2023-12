¿Se cae el fichaje de Ricardo Márquez a Santa Fe?: esta sería la razón

Ricardo ‘Caballo’ Márquez se perfilaba como uno de los fichajes de Independiente Santa Fe de cara al próximo año. Los goles del delantero de 24 años convencieron a Eduardo Méndez, presidente del club, para intentar su fichaje, pero al parecer ya no se producirá.

En El VBar Caracol se había adelantado que lo del futbolista estaba a falta de la revisión médica y algunos acuerdos para poder llegar a la firma del contrato. No obstante, su movimiento se encuentra caído por una diferencia económica entre Márquez y el club Cardenal.

“Habíamos hablado del tema del Caballo Márquez, a este momento, está caído. Caballo Márquez no vendría a Bogotá, a Santa Fe, por algunos milloncitos, una diferencia económica. La mayor diferencia está entre el jugador y el equipo Cardenal. No está descartado, no está caído al 100%, pero se ha generado una diferencia entre el jugador e Independiente Santa Fe”, informó el periodista Sebastián Vargas en la emisión de este 8 de diciembre.

Posteriormente, Diego Rueda, director del programa, complementó que: “entre los equipos siempre ha habido acuerdo, pero no en el salario del jugador”. Así las cosas, habrá que esperar si se termina llegando a un acuerdo entre las partes para que el delantero regrese a Bogotá, pero esta vez a defender al equipo rojo.

En toda su trayectoria, Márquez ha disputado un total de 164 partidos a nivel de clubes, marcando 53 goles y aportando 6 asistencias. Con Millonarios logró convertir en siete oportunidades, mientras que los otros 46 tantos los hizo defendiendo la camisa del Unión Magdalena, club con el que durante el 2023 registró 8 tantos.