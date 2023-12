Gustavo Puerta: “En la Selección mantienen pendientes de mí”

Gustavo Puerta cumplió el sueño el pasado 30 de noviembre al jugar por primera vez como titular en el Bayer Leverkusen. Lo hizo en el triunfo 0-2 ante Hacken por la fecha 5 de la Europa League y tuvo una buena presentación que incluso elogió su entrenador, Xabi Alonso.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, Puerta habló de cómo vivió ese momento, además reveló los consejos que le da el técnico español y los acercamientos que tiene con la Selección Colombia de Mayores, aunque entiende que para estar en una convocatoria, deberá sumar más minutos.

Primera vez como titular: “Muy contento, muy feliz por la oportunidad que me dio el profe, que desde hace rato la quería y pude hacer las cosas de la mejor manera. Espero seguir sumando minutos y seguir haciendo las cosas bien”.

¿Cómo es Xabi Alonso?: “Como persona, 10 puntos y como entrenador, aún más. Parece que llevara 5 años de entrenador, es una persona que te enseña mucho, él corrige día a día, te enseña muchas cosas dentro de la cancha y en especial a mí que juego en la posición que él lo hizo durante muchos años, me enseña mucho y he podido aprender muchas cosas de él”.

Los consejos de Xabi: “Él siempre me dice que juegue lo más fácil posible, que mantenga mucho la posesión, darle opción de pase al compañero, siempre me corrige y me dice que los perfiles, siempre recibir perfilado, eso era lo que le caracterizaba a él y eso es lo que más me enseña y también el pase. En los entrenamientos, parece que todavía puede jugar, la calidad todavía la tiene”.

Los elogios que le hizo Xabi: “Para mí, esas palabras del profe son muy importantes, porque me demuestran y me hacen feliz a mí por el trabajo que he venido haciendo. Cada entrenamiento lo trato de aprovechar de la mejor manera y estas palabras me llenan de alegría y confianza y me dan más fuerza para seguir trabajando y seguir ganándome un lugar en el equipo. Estar en un club de estos es demasiado importante para mí y con la temporada que estamos haciendo, estoy muy feliz de estar en Leverkusen”.

Deseo de tener más minutos: “Cada entrenamiento salgo a dar lo mejor de mí, a dar cien por ciento. Cada entrenamiento para mí es una oportunidad para seguir demostrando por qué estoy en el equipo y por qué peleo por un puesto y una oportunidad, ahora es complicado, pero salgo a dar lo mejor de mí y a ganarme un espacio en el equipo”.

¿Qué se encontró en la Liga de Alemania?: “Lo que creí que me iba a encontrar, lo acerté: una liga física, de mucha ida y vuelta, dinámica, entonces creo que por mi estilo de juego, creo que me conviene mucho, aunque no soy muy alto lo compenso con otras cosas, entonces esas cosas me benefician a mí porque me caracteriza, cada día es una oportunidad para seguir mejorando y llenarme de esa experiencia que me va a servir para ir sumando más minutos”.

Adaptación: “Son factores que complican un poco, pero con el pasar del tiempo, uno se va acoplando al clima a la comida, porque es complicado con el invierno, nunca había estado en un clima tan bajo, entonces son factores que para uno son muy diferentes a lo que he vivido, pero me he ido acoplando a todo esto y espero seguir haciéndolo para ir mejorando”.

¿Seguirá en el equipo?: Hasta ahora no hemos hablado nada, pero la intención del club y mía es seguir acá en el equipo. Ahora es complicado por muchas cosas, hay compañeros que la están rompiendo, entonces voy a seguir luchando y trabajando para tratar de ganarme un puesto y si al final no logro sumar los minutos que quiero, ya veremos. Pero hasta el momento la intención es quedarme.