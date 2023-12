Roger Martínez: La Selección siempre tiene que salir a ganar, a donde vaya y donde juegue

Roger Martínez, delantero cartagenero de Racing y de la Selección Colombia, atendió a los medios de comunicación desde la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, donde los 23 citados por Néstor Lorenzo para los amistosos de este mes ante Estados Unidos trabajan bajo las órdenes del asistente técnico Luis Amaranto Perea.

Sobre su regreso a la Selección, su primera convocatoria en la era de Lorenzo, Martínez expresó su felicidad: “Muy contento de estar nuevamente acá. Es una alegría y placer inmenso. A trabajar duro y dar lo mejor”.

Martínez festejó la continuidad que ha tenido en Argentina con Racing. “Es un club que ya conocía y muy contento por el recibimiento de la gente. También por la continuidad que he tenido, que es lo que venía buscando y me he sentido muy bien”.

Roger también celebró el regreso de David Ospina a la Selección. “Me encontré con David, todos saben la clase de jugador que es para la Selección. Todos los chicos son muy buena gente”.

Del guardameta, añadió sobre lo que puede aportar al grupo: “Muchísimo, todos sabemos la clase de jugador que es, para la Selección, para el país. En esta convocatoria hay muchos jóvenes, muchos chicos nuevos, eso también hay que aprovecharlo, mirarlo a él, mirar lo que hace, cómo habla. Mirarlo con mucho respeto, tratar de aprender siempre de ese tipo de personas”.

Para el cartagenero, Colombia debe salir a ganar en cada estadio donde juegue. “La Selección siempre tiene que salir a ganar, a donde vaya, a donde juegue. Todos sabemos la calidad de jugadores que hay aquí en Colombia y a donde vaya siempre hay que salir a ganar”.

Mientras que no quiso entregar muchos detalles sobre el hecho de enfrentar a México, país en donde estuvo durante varios años. “Siempre es importante estar en la Selección, eso es lo más lindo, ya el rival, eso se mira después, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento. Venimos trabajando muy bien, estamos tratando de memorizar rápido la idea de juego del profe”.

Roger Martínez manifestó su compromiso absoluto con la Selección Colombia. “Desde donde me toque siempre voy a tratar de aportar mi granito de arena. Vengo a aportar, a trabajarme bien, a trabajar duro, a tratar de memorizar la idea de juego del profe, lo que quiere, lo que pide.”

Finalmente, comentó del sorteo de la fase de grupos de la Copa América: “siempre hay que estar pendiente, pero ya lo de los rivales es cuestión del sorteo. La Selección tiene que trabajarse desde acá. Ya cuando llegue el momento de la Copa América, ahí se pensarán los rivales que toquen. Hay que seguir trabajando duro y pensar en lo que viene ahora”.