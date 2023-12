Exrector de colegio en Cartagena sigue desaparecido: hasta ahora no hay resultados

Cartagena

El pasado 28 de noviembre Hermides Rafael Vásquez, un adulto mayor de 73 años con amplia experiencia en el liderazgo de instituciones educativas, desapareció cuando se dirigía a su finca en jurisdicción de Clemencia- Bolívar. Desde entonces su paradero se ha convertido en todo un misterio.

En diálogo con Caracol Radio Cira Vásquez, esposa del maestro, indicó que por ahora es poco lo que han podido establecer sobre la investigación que adelantan unidades de la Metropolitana Cartagena, y que sigue a la espera de que se logre ubicar a su ser querido sano y salvo.

“Cuando la investigación estaba a cargo de la policía Bolívar todo fue muy rápido, me tomaron la declaración en menos de 72 horas; fueron a la finca e incluso, yo tenía un joven del Gaula que me hacía a acompañamiento, pero se fue asegurando que ya ellos no tenían la jurisdicción”, dijo la compañera sentimental.

Por ahora, desde la institución solo han manifestado que trabajan en los elementos materiales probatorios, pero no hay pistas sobre su hallazgo