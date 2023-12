Kevin Castaño, en la mira de las principales liga de Europa

Kevin Castaño, volante de la Selección Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Kevin Castaño podría dar un gran salto en su carrera deportiva. Luego de unos destacados partidos con la Selección Colombia en las Eliminatorias sudamericanas, el volante antioqueño entró en el radar de las principales ligas de Europa.

En diálogo con el Diario AS Colombia, Sebastián Olarte, agente de Castaño, indicó que desde ya los clubes han venido sondeando al joven mediocampista, aunque reconoció también que “no hay afán” en buscarle destino rápidamente. Y es que el exjugador de Águilas Doradas de a poco ha empezado a sumar minutos con el Cruz Azul y ese rodaje es lo que le ha permitido subir su rendimiento.

“Al principio fue complicado por temas de decisiones técnicas... Kevin se pudo reponer y terminó jugando, siendo figura del equipo. Eso le permitió ser llamado a Selección”, sentenció. Los números avalan su crecimiento: 13 partidos jugados, los últimos 5 como titular, y una asistencia.

Castaño, de 23 años, tiene un valor en el mercado de 1.8 millones de euros y acumula 7 presencias con la Selección Colombia, datos que lo han llevado a estar en carpeta de quipos en “España, Inglaterra, Bélgica, Alemania e Italia”.

Crecimiento en los últimos años

Destacado paso por Águilas Doradas: Fue fundamental la confianza. No solamente de Lucas (González), también el presidente Fernando Salazar confió siempre en él. La decisión de la directiva fue que siempre jugará, que tomará la fuerza y sacará el potencial que tenía. Lucas le enseñó muchos conceptos tácticos que le permiten ser figura en ese semestre. Las cosas se le dieron bien para así poder dar el salto internacional.

Paso al exterior: La evolución que ha tenido Kevin no es ninguna sorpresa para nosotros. Sabíamos del jugador que es futbolística y personalmente. Tuvo este año una gran exposición y un traspaso a Cruz Azul. Para muchos fue una sorpresa, pero para nosotros no lo fue tanto. Es un jugador que es difícil de encontrar en Colombia. Estamos contentos porque le fue bien este año.

De menos a más en México: El fútbol mexicano le dio el roce internacional que estábamos esperando. No fue fácil la adaptación, al principio fue complicada por temas de decisiones técnicas, pero más allá de todo eso, él se pudo reponer. Sabía que no era fácil pues venía de un fútbol en donde era figura y titular indiscutido. Llegar a México con un equipo nuevo, nuevos compañeros y otro cuerpo técnico, era complicado. Kevin se pudo reponer y terminó jugando, siendo figura del equipo y eso le permitió ser llamado a Selección.

Selección Colombia y el exterior

La rompió en Eliminatorias: Sentimos que se ganó un lugar (en el equipo titular). Tuvo dos partidos muy importantes con la Selección, como lo fueron los duelos con Brasil y Paraguay, en los que fue figura y mostró personalidad e inteligencia. Esto no fue por suerte o cosas del destino. Su sueño es estar en Selección y cada vez se siente más orgulloso. Kevin entendió que ponerse la camiseta de la Selección es a otro precio.

Rumbo al fútbol europeo: Kevin estalló este año y desde muchos mercados han estado preguntando por él. La intención es tratar de mirar las condiciones. Hay varias ligas de Europa, no puedo decir equipos puntalmente, pero han estado muy pendientes del desarrollo de Kevin y del día a día. Por ahora estamos analizando. La verdad no tenemos prisa, él está contento en México, apenas lleva 6 meses, pero tampoco le estamos diciendo no a nada. Lo importante es que sea una liga en donde pueda seguir desarrollando todos sus aspectos futbolísticos.

Ligas top lo buscan: Estamos hablando que dentro de las cinco mejores ligas del mundo hay interés en contar con sus servicios. El mercado todavía está empezando y miraremos qué opción se acomoda al futuro de él.