Juan Portilla tras otra lesión ad portas de la Selección Colombia: “No deja de ser duro”

Juan Camilo Portilla era uno de los hombres que se perfilaba para estar en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos ante Venezuela y México, ante la dificultad para poder citar a los habituales de la Tricolor. No obstante, el volante del América de Cali sufrió una lesión tras recibir un impacto en el torso, que terminó con la fisura de dos de sus costillas y la complicación con el pulmón.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el futbolista de 25 años, quien ya vivió una situación similar en enero, cuando iba a ser convocado y se lesionó, habló de cómo avanza su recuperación, los instantes posteriores al choque con Óscar Perea y la ausencia en la Tricolor.

“Gracias a Dios ya en la casa, fueron cinco días en la clínica un poco duros, de mucha molestia, pero ya en la casa y ahora a recuperarse. Tuve la fractura de dos costillas, pero es una lesión que se cura sola, toca tomar reposo y en unas dos o tres semanas ya estaré bien. Gracias a Dios no fue una rotura completa, fue más una fisura, es más de tiempo y tener reposo”, empezó diciendo.

Instantes del impacto: “Fueron momento de desaparición porque no podía respirar, me hicieron un vendaje y yo incluso me paro, pero sentía que el aire no me llegaba y le decía que me quitara el vendaje y no podía. El aire no me llegaba y por fortuna tenía un medicamento que lo logra estabilizar un poco mientras llego al hospital”.

Pudo ser peor: “Siento dolor, pero muy poco. Los médicos me palpaban y me tocaban en la fisura y les decía que no me dolía mucho, lo incómodo fue lo del catéter para que el aire del pulmón saliera. No podía dormir bien, pero ese aire salió y lo de las costillas ya es algo más de tiempo”.

Ausencia en la Selección: “No deja de ser duro y de dar tristeza, pero soy muy creyente y apegado a Dios, en última queda aceptar la voluntad de Dios y que en determinado momento va a llegar la oportunidad de ir a la Selección, por algo pasan las cosas y no queda más que aceptar y seguir trabajando para que llegue otra oportunidad”.