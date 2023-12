Remodelación de plaza de San Francisco tiene en quiebra a restaurantes

Bucaramanga

Dos meses sin poder abrir sus negocios completaron los dueños de los 5 restaurantes que funcionaban dentro de la plaza de mercado del barrio San Francisco de Bucaramanga.

La razón es que desde el pasado 1 de octubre empezaron las obras de remodelación del espacio que según los comerciantes prometieron entregarse a más tardar el 15 noviembre; sin embargo según Graciela Rodríguez, dueña de comedores Chavita, tendrán que mantener cerrados sus restaurantes de comida típica al menos 3 meses más porque en esta administración no se entregará la remodelación de la plaza.

#NoticiasDelDía | "Nos engañaron" dicen los dueños de restaurantes de la plaza de mercado de San Francisco quienes denuncian que las obras de remodelación iban a entregarse el pasado 15 de noviembre y a hoy así van los trabajos. pic.twitter.com/oHbyoVlouQ — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) December 5, 2023

Estos atrasos les han representado pérdidas millonarias debido a que no han podido abrir sus restaurantes ni vender la comida.

Aseguran que aunque pidieron que no les cobraran la administración de los puestos que ocupan, les sigue llegando el cobro y que los contratistas en una reciente reunión les manifestaron que ya no les van a entregar el piso en porcelanato como habían acordado sino en cemento porque no hay mayores recursos.

¿Qué dice la administración municipal?

En una reciente entrevista con Caracol Radio, Iván Vargas, secretario de infraestructura de Bucaramanga aseguró que la plaza de mercado de San Francisco y Guarín no alcanzan a ser entregadas este año como se esperaba y por ende aunque siguen los trabajos, tendrá que hacer su entrega la nueva administración municipal liderada por Jaime Andrés Beltrán.