Los 19 concejales electos en Bucaramanga y Jaime A. Beltrán se reunieron por primera vez

Bucaramanga

“No tengo intereses de negocios en Bucaramanga” le dijo Jaime Andrés Beltrán a los 19 concejales electos citados en compañía de los principales representantes de gremios económicos como Juan Carlos Rincón de la Cámara de Comercio, Juan Pablo Remolina de Prosantander y Alejandro Almeyda de Fenalco.

Al encuentro en Neomundo llegaron todos los citados, es decir todos los próximos concejales del 2024 al 2027.

#VIDEO | Los 19 concejales electos en #Bucaramanga, y gremios económicos, escuchan a esta hora la visión de ciudad que proyecta para su mandato el alcalde electo @soyjaimeandres. pic.twitter.com/37XcJ24Oux — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) December 5, 2023

“Hay diferencias idelógicas pero en una cosa combinamos todos y es Bucaramanga, y la pregunta de muchos es ¿Jaime Andrés cómo va a gobernar?, que todos van a ser coalición es decisión de ustedes, otros serán independientes y otros de oposición”, indicó el alcalde electo.

Estuvo presente Richar Caicedo, encargado del plan de desarrollo de Beltrán, al pendiente de todos los apuntes de los presente; quienes tuvieron la oportunidad de participar en el encuentro.

Tuvieron voz concejales electos como Henry Gamboa, del Centro Democrático y quien llega por primera vez al cabildo. Oscar Díaz quien dijo que quiere ser parte de la coalición del nuevo gobierno. Gustavo Ardila, Yesid Bello, Oscar Arenas, Andrés Díaz, la única mujer electa Daniela Torres, Carlos Parra, entre otros.

“Que se deje de comprar el silencio cómplice de los concejales como pasa hoy con la administración de Juan Carlos Cárdenas”, fue la dura intervención del excandidato a la alcaldía, posiblemente quien hará oposición durante la nueva administración de Beltrán.

#VIDEO | En su intervención @CarlosParraBUC Carlos Parra, excandidato a la alcaldía de #Bucaramanga y ahora nuevamente concejal, dijo: "que se deje de comprar el silencio cómplice de los concejales como pasa hoy con la administración de Juan Carlos Cárdenas". pic.twitter.com/F1Iy45Znph — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) December 5, 2023

Beltrán resaltó la importancia de priorizar los proyectos que ya han avanzados en la ciudad. “Hay proyectos que surgen de diferentes sectores, a mí no me hablen de negocios. Si vienen a buscarme con negocios la puerta está cerrada, pero si me dicen que hay un proyecto integrando con diferentes sectores ahí sí. No nos podemos quedar en islas, hay que ver todos sectores. Estamos en un escenario muy complejo de ciudad”.

En los puntos que puso en la agenda para lograr una unión con el concejo para sacar adelante los proyectos mencionó a Metrolínea, impuesto predial y movilidad.

“Me preocupa cuando encuentro dentro del empalme una cantidad de escenarios complejos y no encuentro quién asuma un papel de control sobre lo que está pasando hoy. No tengo interés en proyectos basados en negocios, si no en las necesidades en beneficio a los contratistas”, puntualizó el alcalde electo en Bucaramanga.