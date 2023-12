Duván Zapata lloró emocionado tras doblete a Atalanta: no me han dado el valor que merecía

Duván Zapata vivió su mejor momento desde su llegada al Torino en la Serie A de Italia y lo hizo, nada más y nada menos, que ante su antiguo equipo, Atalanta, al que le convirtió un doblete, en la contundente victoria de los de Turín 3-0.

Al final del encuentro, Zapata expresó su emoción por los duros momentos que ha vivido durante los últimos meses, cerrando de mala manera su etapa en el equipo de Bergamo. En medio del llanto, dejó un recado para su anterior equipo y agradeció a su nuevo club.

“Estoy emocionado. Desde que yo llegué aquí me han hecho sentir importante. Han pasado cosas, que no me han dado el valor que merecía. Pero llegué aquí y rápido me han dado el cariño y aunque hay días difíciles, estoy superándolo”.

Duván Zapata registra tres goles marcados en 12 partidos disputados con el Torino en la presente temporada, donde también ha aportado una asistencia. En la Serie A 2023/2024, el colombiano registra cuatro tantos, puesto que marcó uno antes de salir de su anterior equipo.

Torino se ubica en el décimo lugar de la tabla con 19 puntos, a cuatro de zonas de clasificación a competencias europeas y distanciado nueve unidades de la zona del descenso. El domingo visitarán al Frosinone en la fecha 15 del fútbol italiano.