Juan Fernando Quintero: “Estoy en Racing y quiero defender a este equipo”

Juan Fernando Quintero cerró el 2023 como una de las principales figuras de Racing, luego de la eliminación del equipo de Avellaneda en los cuartos de final de la Copa de la Liga de Argentina, a manos de Rosario Central en lanzamientos desde el punto penalti.

Tras su último partido del año con el club, donde el volante antioqueño anotó un gol en los 90 minutos y otro en la definición desde los doce pasos, el jugador dialogó con la prensa y dejó en pie su deseo de continuar en la institución; sin embargo, dejó su futuro en entredicho.

“Yo estoy en Racing. Es lo que más me importa y quiero defender a este equipo. Siempre se especula. Hay cosas que yo no controlo. Sería una falta de respeto decir hoy que me voy, porque me siento triste”, aseguró JuanFer a la prensa.

El colombiano se declaró cómodo con Sebastián Grazzini, técnico de Racing tras la salida de Fernando Gago. “Personalmente, me gustaría que continúe Grazzini (Sebastián). Quiero agradecerle por el trabajo que hizo y las ganas que le puso desde el día que asumió porque no cualquiera lo hace”.

Juan Fernando Quintero disputó 16 partidos con Racing en esta segunda parte del 2023, entre el campeonato local y la Copa Libertadores. El volante antioqueño registró cinco anotaciones y aportó dos asistencias.