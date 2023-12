Sebastián Montoya tras una temporada irregular: “No sé qué decirle a mi papá”

Sebastián Montoya culminó con éxito su primer año en la Fórmula 3. El piloto colombiano terminó en la casilla 16 de 35 en la clasificación general de este 2023, con un total de 37 puntos. A pesar de que ha manifestado estar inconforme con sus resultados, la hazaña que realizó en el Gran Premio de Austria, está nominada por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) como uno de los mejores adelantamientos del año en el escenario a motor.

En esta misma lista, que busca un ganador al “Action of the Year” (Acción del año), entre todas las categorías del automovilismo, se encuentra también el español Fernando Alonso por su destacado rebaso sobre el mexicano Sergio Pérez en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1.

En conversación en El Tiempo, habló sobre su rendimiento y la proyección para la siguiente temporada. “Estamos mirando qué vamos a hacer para el próximo año. En este tuve muchos problemas con el carro, sobre todo en clasificaciones, y eso afecta bastante”, señaló al destacar que no ha tenido una buena relación con Hitech y que lo ideal sería cambiar de equipo para 2024, a uno que ofrezca mayor consistencia y que lo haga sentir cómodo.

A pesar de ser candidato a tan importante galardón, no está contento con sus resultados. “Honestamente, es bastante difícil contestar eso porque obviamente nunca estoy satisfecho con los resultados que obtengo. Al final del día, todos los pilotos quieren ganar y si no estás ganando en todas las carreras no es suficiente”

Al seguir los pasos de su padre, tiene una gran carga sobre sus hombros. “Yo sé lo bueno que soy, pero a veces siento que no estoy haciendo el trabajo que debería. Mi papá me enseñó que nunca es suficiente”, afirmó en respuesta a las declaraciones de Juan Pablo Montoya, que asegura que si su hijo “se creyera el cuento de lo bueno que es, tendría mejores resultados”.

El próximo año permanecerá en la F3, cuya temporada iniciará en Sakhir, Bahrain en la primera carrera que se disputará entre el 29 de febrero y el 2 de marzo de 2024. Constará de diez fechas en las que los jóvenes pilotos tendrán la oportunidad de entrenarse para ascender a la Fórmula 2 y posteriormente optar por uno de los 20 privilegiados asientos en la máxima categoría del automovilismo.