Farías tras clasificar a la Libertadores: “Es un premio para los jugadores e institución”

Águilas Doradas hizo historia luego de vencer a Deportes Tolima en la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana. El equipo de Rionegro aseguró su cupo para la Copa Libertadores 2024, torneo en el que participará por primera vez en su historia, y lo hizo por la vía de la reclasificación, tabla en la que alcanzó los 86 puntos y la que le permite llegar al certamen internacional, partiendo de que Millonarios y Nacional ya tenían su boleto por ser campeones de la Apertura y la Copa, respectivamente.

Una vez terminado el encuentro en Ibagué, donde los antioqueños fueron la piedra en el camino para Tolima en su intención de llegar a la final, el entrenador César Farías se refirió al objetivo cumplido de llegar a la Libertadores, luego de dos semestres en los que el club mantuvo la regularidad en el ‘todos contra todos´, pero en cuadrangulares no lo

“Logramos la clasificación y hoy jugamos como se juega en la Copa Libertadores, quiero agradecerle a los jugadores y dirigentes, esto es un equipo que muestra una flexibilidad táctica, la jugada que finalizamos la hicimos en varias oportunidades. Esto es un premio para los jugadores e institución”, dijo al respecto de asegurar el tiquete en el torneo.

Águilas, por vía de reclasificación, irá a la fase previa, es decir, tendrá que jugar dos instancias antes de la fase de grupos. Sin embargo, hay una opción para que el cuadro dorado llegue directamente a esta fase. “Por ahora tenemos una chance más de entrar directo en caso que Millonarios quede campeón, hoy somos los primeros en ese aspecto. Hacer más de 100 puntos es del Real Madrid, Barcelona y lograrlo es importante. Si Águilas sigue por este camino, sé que puede hacer una buena Copa Libertadores”, agregó al respecto.

Entretanto, respecto al fútbol colombiano, dijo: “Soy muy amigo de los entrenadores mayores. Con Pacho Maturana tengo una relación hermosa, con Bolillo nos respetamos mucho porque nos hemos enfrentado muchas veces, con el profe Gallego, con Luis Fernando Suárez y Reinaldo Rueda. El fútbol es de sorpresas, no tengo el derecho a decir si el sistema de cuadrangulares es bueno o malo, lo único que digo es que no se premia la regularidad, pero esto no es una crítica estoy diciendo que hicimos un gran año, pero en un partido que nos fue muy mal nos costó el pase o posibilidad de pelear por la final, pero esto no es excusa”.