Presidente del Bucaramanga: “Si traemos a un técnico campeón, hay que tener buen plantel”

Atlético Bucaramanga hizo oficial la contratación de Rafael Dudamel como el nuevo entrenador de cara al 2024. El equipo iniciará pretemporada el próximo lunes y ya se encuentra gestionando la contratación de jugadores para tener un plantel a la altura del entrenador campeón de Colombia con el Deportivo Cali en 2021.

En diálogo con Caracol Deportes, el presidente de la institución, Jaime Elías Quintero, habló de cómo se produjo la negociación con el técnico venezolano. Asimismo, se refirió a temas como las debilidades en la cantera, los jugadores ya vinculados al club o la no continuidad de Jorge Ramoa.

“Con el técnico Dudamel empezamos conversaciones cuando estábamos en Cali. Fueron unos 25 días (de negociación), las exigencias, de parte de él y nuestra, llegaron a feliz término y ayer fue la firma del contrato por un año que empezó a regir ayer”, dijo en principio el directivo.

“Desde un principio fue receptivo y de la misma manera nosotros. Si traemos un técnico campeón del fútbol colombiano, internacional, hay que tener un buen plantel y en eso estamos. El jueves rompí récord de hablar 5 horas seguidas sobre varios jugadores y ya estamos en esa consecución para que vengan a hacer parte del plantel...La exigencia de él (Dudamel) es que vayamos por buenos jugadores”, agregó.

Paciencia con Dudamel: “Bucaramanga nunca había contratado a un técnico por término definido y Dudamel va hasta el 31 de diciembre de 2024 y esperamos iniciar este proceso con el profesor Dudamel y hay que tener paciencia y así lo hemos entendido. Hacer cosas diferentes y eso diferente es la contratación que estamos haciendo”.

Mejoras de la sede: “Las adecuaciones en las instalaciones, es un proyecto que se tenía desde mitad de año y afortunadamente coincido con la llegada del profesor Dudamel y empezamos con ellas, en diciembre ya estaría a disposición del cuerpo técnico como de todo el equipo que el lunes empezamos la pretemporada”.

¿Por qué no continuó Ramoa?: “Debo decir mis agradecimientos hacia él porque siempre que ha llegado nos ha dado una mano y se han dado resultados, pero le dije ‘agradezco que me acompañe esos últimos cuatro partidos’ y ya de ahí era una decisión del club si continuábamos o no y teníamos que buscar otra opción. Fuimos por el profesor Dudamel y llegamos a feliz término, había varias opciones y con varias hablé. El mensaje es que nos acompañen porque queremos hacer cosas diferentes y espero equivocarme lo menos posible para que los éxitos del 2024 sean positivos y traer alegría a la ciudad”.

Categorías menores: “Debo decir que las divisiones menores no han dado lo que hemos proyectado, nos hemos equivocado en ello y tenemos que buscar una reestructuración y tener unas buenas bases una buena academia. No estamos bien y así hay muchos equipos, pero no es excusa, el trabajo debemos hacerlo y mejorando. No tenemos buen trabajo”.