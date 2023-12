Por falsedad ideológica en documento público, condenaron a exalcalde de Aguadas, Caldas

Manizales

Un Juzgado Penal del municipio de Aguadas, condenó a 5 años y 4 meses al exalcalde de esa localidad, Óscar Yhonny Zapata, por el delito de falsedad ideológica en documento público. El ex mandatario se entregará en las próximas horas a los funcionarios del INPEC.

El hecho por el que está siendo investigado, tiene que ver con la siembra de 206 árboles que le habría donado a un amigo suyo.

Pero la indagación penal se centra en que al parecer habría irregularidades en un contrato que se suscribió para la compra de estas plantas ornamentales.

Caracol Radio habló con el señor Zapata, quien se defendió de duchas acusaciones:

“Yo ya veía venir esto, porque siempre he dicho que no he tenido imparcialidad judicial y siempre me ha juzgado un juez de Aguadas. La primera fue por un paseo, una demanda que me colocó un paramilitar condenado porque tenía una empresa de vigilancia y compraba armamentos para Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”; este este señor paramilitar me coloca una denuncia y por un paseo el juez decide que me priva de la libertad como alcalde y me quita un año de mandato.

Finalmente, me demanda una tal Lucrecia que ni siquiera existe, ni aparece y fue por unas matas. Un contrato que se ejecutó de 2 millones 800 por unos árboles que nosotros sí sembramos y las están confundiendo con otro poquito de plantas que nos regalaron y que no tienen nada que ver con el contrato.

Entonces el juez dice pues que nosotros tenemos que pagar es una condena, por una falsedad ideológica en documento público, ni siquiera es por peculado, ni siquiera es porque nos hayamos robado alguna árbol”.

Luis Quintero Franco, del vivero Quintero Franco, habló en el juicio sobre el contrato y expresó que le hicieron firmar un documento, pero le quedaron debiendo dinero y nunca le pagaron.

Se recuerda que, Óscar Yhonny Zapata Ortiz, resultó electo en los comicios del 25 de octubre de 2015, por el Partido de la U, línea de Hernán Penagos.

Le puede interesar: Falleció joven que fue arrollado por un vehículo en el barrio Solferino de Manizales

Le puede interesar: Tras 11 meses de investigaciones, desarticulan la banda delincuencial Viscaya en Manizales