“No es una complacencia al narcotráfico”: MinJusticia sobre regular cultivo de coca

Desde Cartagena, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió al polémico proyecto de decreto que busca regular la autorización de cultivo de hoja de coca con fines médicos, científicos e industriales.

De acuerdo con el jefe de esta Cartera del Gobierno Nacional, esta iniciativa no es una complacencia al narcotráfico porque busca permitir que los campesinos cocaleros transiten a economías lícitas para que no sigan siendo la materia prima de las organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico de drogas.

“Lo que quiere es permitirles a los campesinos cocaleros que transiten a economías licitas y que no sigan siendo la materia prima del narcotráfico. No es nada de complacencia del narcotráfico, al contrario, se sigue combatiendo, se sigue persiguiendo; las incautaciones de cocaína este año son récord histórico, lo mismo las capturas y la actuación de la policía. Simplemente estamos tratando de solucionar un problema de toda la sociedad colombiana para unos campesinos que no han tenido otra posibilidad en su vida que cultivar coca y que tienen otras posibilidades que es cambiarse a otros productos o actividades económicas”, expresó.

Así mismo, el ministro advirtió que quienes sigan cultivando para hacer cocaína o pasta de base de coca con fines narcotraficantes se enfrentarán a toda la autoridad del Estado.

“No hemos presentado ningún proyecto de ley, sin embargo, lo que hay es hay es un proyecto de decreto reglamentario para hacer uso lícito de la hoja de coca con fines medicinales, científicos e industriales. Eso está contenido en normas internacionales e internas que tienen 40 y 50 años y que nunca se habían desarrollado. A partir de ahora si el decreto se expide, porque primero se publica para recibir comentarios, una entidad pública en asocio con comunidades podrá solicitar una licencia para fabricar plásticos, fertilizantes, pinturas o comestibles que son todos productos que se pueden hacer con la hoja de coca”, manifestó Osuna.

El ministro de Justicia puntualizó que las autorizaciones se extenderían hasta por cinco años con posibilidad de prórrogas sucesivas.