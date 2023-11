Harán donatón navideña para los niños del Hospital Infantil Concejo de Medellín

Medellín

Del 16 al 24 de diciembre, días en los que se realizará la novena navideña, la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín llevará música, regalos, alimentos y sonrisas a los 96 niños y niñas en hospitalización, 9 en la UCI, más de 60 en Urgencias y 50 en consulta externa. Teniendo en cuenta que su ocupación en diciembre es casi del 100%, se busca que ninguno de los pacientes se quede sin regalo de navidad.

Ana María Barrera, Comunicadora del Hospital Infantil del Concejo de Medellín, mencionó : “Son niños normalmente, en su mayoría, de bajos recursos de estratos socioeconómicos bajos y que no vienen no solo de Medellín, sino de otros municipios del departamento o otras ciudades de otros departamentos. Entonces, el objetivo es que estos niños que a veces no tienen ni para el regalo de navidad, puedan acceder al regalo acá la institución y puedan, pues, ser felices durante su estadía navideña acá”.

Es por esto que desde el hospital están realizando una campaña navideña de donatón en la que se invita a la ciudadanía a que hasta el 15 de diciembre done juguetes, ropa, implementos de aseo, regalos y refrigerios para la celebración de las novenas navideñas y así poder llevar alegría a los corazones de los niños que pasarán su navidad en el hospital.

Para más información se puede contactar directamente con las redes del Hospital Infantil Concejo de Medellín y llevar las donaciones a la portería principal del hospital.