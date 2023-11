Casa de la Mujer impulsa iniciativa para sensibilizar sobre la violencia de género

Con motivo de la conmemoración del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer se realizó en la biblioteca José Fernández de Madrid, de la Universidad de Cartagena, el “Foro lenguaje, género y medios de comunicación”.

El evento fue organizado por la Oficina de Asuntos para la Mujer de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social del Distrito y contó con el apoyo de la Fundación Renacer.

Se organizó un panel moderado por la periodista Kevelyn Ravelo e integrado por Jair Espitia, comunicador social-periodista del Canal Cartagena; Laura Romero, comunicadora social-periodista y activista por los derechos de la mujer; Brayan Buelvas, comunicador social-periodista; y Cindy Herrera, lingüista, docente y escritora.

Al comienzo de la actividad, Ana Milena Hernández Uribe, coordinadora de la Casa de la Mujer, llamó la atención respecto a que “los medios de comunicación tienen un impacto significativo en la configuración de nuestros pensamientos y acciones, reflejando e influyendo en las estructuras y sistemas sociales. Tienen poder sobre nuestra comprensión del género, incluidas las normas, los roles y los estereotipos. Las normas de género o las expectativas y estándares sociales que determinan cómo deben comportarse las personas y cumplir roles específicos en función de su género percibido, desempeñan un papel fundamental en la distribución del poder dentro de la sociedad”.

Asimismo, explicó que la motivación para organizar un foro como el mencionado es “querer llegar a diferentes actores dentro de nuestra sociedad para alertarlos sobre el lenguaje que estamos utilizando en los medios de comunicación y en el diario vivir. Queremos que sea un lenguaje inclusivo, que elimine la violencia en contra de la mujer y que está cada día sea más valorada”.

Sostuvo que comentarios y titulares en algunos medios de comunicación provocan que el público se desborde en rumores respecto a las mujeres violentadas como que “lo tenía merecido”, “provocó al marido” o “por algo le pasó eso”, etc., y una serie de expresiones que deberían irse cambiando para que la mujer se sienta respaldada ante los diferentes estamentos que rigen la sociedad.

“Algo que hace mucho daño continuó son los videos que se hacen virales en las redes sociales y que solo muestran una parte del suceso donde la mujer resultó violentada. Entonces, la propuesta para que se mejore el lenguaje desde los medios de comunicación es que se investigue más allá de lo que está a simple vista y se eliminen las conjeturas mal intencionadas”.

Aseguró que en Cartagena los medios de comunicación se están interesando por acercarse a la Casa de la Mujer para recibir asesoría e interactuar con los funcionarios, en aras de prevenir la violencia contra la mujer.

Cindy Herrera, docente y escritora, manifestó que “es importante organizar estos foros, para que se empiece a entender que los medios de comunicación ya no son ese lugar donde la gente se informa y ya. Tenemos que estar conscientes de que esos medios ejercen un poder que masifica la información y crea una realidad y unas narrativas que forman opinión pública. En virtud de eso, si no reconocemos qué palabras estamos utilizando y con qué sentido, quiere decir que no estamos asumiendo una responsabilidad en cuanto a los que decimos. Y eso crea estereotipos, pues las palabras fijan imágenes; y si no se les maneja con responsabilidad, seguiremos reproduciendo violencia”.

Se refirió a que “actualmente tenemos mayor amplitud en los medios por causa de la revolución tecnológica, aunque algunas veces eso también produzca ciertas desventajas. Entonces, tenemos que tratar, en lo posible, de crear medios de comunicación que reconstruyan el pensamiento a través del lenguaje. Eso implica formar comunicadores y periodistas más conscientes y que sepan que tienen una gran responsabilidad al hablar del otro o de la otra”.

Luis Carlos Navarro Ballestas, un asistente al foro, consideró que “eventos como este conciencian sobre la importancia de lo que es ejercer el buen trato hacia la mujer y de no pasar por alto un fenómeno como la violencia hacia ella”.

Jaime Suárez Niño, otro asistente, comentó que “me pareció muy interesante este foro, pero noté que se habló mucho del patriarcado, pero se olvidó el matriarcado y todo lo que ello implica en el sistema de vida que tenemos actualmente”.