Recusan a presidente Andrés Calle por interés indebido en trámite de la Reforma a la Salud

Colombia

El presidente de la Cámara de Representantes, el congresista liberal Andrés Calle, fue recusado por parte del representante del Centro Democrático, Oscar Villamizar, por la “vulneración de los derechos de participación política de los miembros del partido AlianzaVerde de la Corporación”.

Según se lee en el documento, la recusación se presenta “por interés indebido dentro del proceso legislativo frente al proyecto de ley por medio del cual se transforma el sistema de salud en Colombia”.

Allí, el representante del Centro Democrático señala que el presidente Andrés Calle no escuchó la solicitud de aplazar el debate de la Reforma a la salud hasta no resolverse la recusación contra la bancada del Partido Alianza Verde.

“No solo no escuchó la petición de los congresistas afectados por el proceso de la recusación, sino que ha utilizado todo tipo de artimañas para voluntariamente dilatar la decisión de la recusación y al tiempo acelerar el proceso de aprobación del proyecto censurando a los representantes del partido verde que no tienen otra opción sino esperar, pues de lo contrario podrán terminar con consecuencias jurídicas más gravosas”.

Además, aunque estaba previsto que hoy a las 12:30pm sesionara la Comisión de Ética para resolver las recusaciones en contra del Partido Alianza Verde, esta no se pudo llevar a cabo porque la plenaria, en principio, estaba citada para las 11am y según el artículo 83 de la Ley quinta, “las sesiones de las Comisiones se llevarán a cabo en horas distintas de las plenarias de la Cámara”.

“El día 29 de noviembre, la comisión de ética citó a las 12:30 para resolver la recusación contra los compañeros del Partido Alianza Verde y la sesión de la Plenaria de la Cámara de Representes fue citada por el presidente a las 11:00 am excluyendo de facto un día más a los miembros de la Alianza Verde”.

Frente a esto, el representante del Centro Democrático, solicitó que se de trámite a dicha recusación pues por términos legales, solo podrá ser resulta hasta el 30 de noviembre.

“Hago un llamado a la comisión de ética, debido a que, de acuerdo con lo manifestado en el mensaje, la decisión se tomará el día 30 de noviembre tomándolo como “último día por términos”.”.

Ahora, la Comisión de Ética contará con tres días hábiles para resolver la recusación presentada en contra del presidente Andrés Calle y mientras tanto, la plenaria de la Cámara de Representantes será presidida por el vicepresidente de la corporación, el representante conservador, Fernando Niño.