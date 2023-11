Funcionarios de la Alcaldía de La Dorada denuncian retrasos en los pagos de nómina

Manizales

Ana Milena Pineda, funcionaria de la Alcaldía de La Dorada denunció que varios funcionarios de la administración no han recibido sus pagos de salarios y de vacaciones. En el caso puntual de la denunciante la Alcaldía de La Dorada le debe dos periodos de vacaciones y además explica que hay servidores públicos que les deben hasta 4 meses de su salario. Han realizado plantones y han presentado acciones legales, pero hasta el momento ningún juez del puerto caldense se ha pronunciado.

“Aproximadamente son 150 funcionarios de nómina, sin contar con contratistas de otras entidades como la ESE Salud Dorada y otros contratistas a los que tengo entendido les deben más de 4 meses de honorarios, vacaciones “, informó la denunciante.

“En el caso mío, yo tenía pendiente mi disfrute de periodo de vacaciones de la vigencia del año 2022 me fue reconocido apenas en octubre del 2023 y esta es la hora que yo me lo han pagado, es decir, ya me deben las vacaciones del año 2022 y del año 2023 y así como estoy yo hay muchos otros compañeros en iguales condiciones”, Ana Milena Pineda, funcionaria de la Alcaldía de La Dorada.