Vuelve la Champions League: agéndese con los partidos de esta semana

Entre martes y miércoles de esta semana se disputará una nueva jornada de la Champions league 2023-24, más exactamente la quinta correspondiente a la fase de grupos. Escenario en el que varios equipos definirán, de manera anticipada, su clasificación a los octavos de final o eliminación.

En cuanto a los colombianos, Deiver Machado con el Lens y Cristian Borja con el Sporting Braga tendrán acción en sus respectivos grupos, incluso se espera que ambos sean titulares debido al gran nivel que han mostrado en la competición. Por su parte, el gran ausente será Dávinson Sánchez con el Galatasaray, teniendo en cuenta que el pasado fin de semana sufrió una lesión que lo dejará fuera de las canchas por al menos un mes.

Entre los duelos más destacados se encuentran AC Milan Vs. Borussia Dortmund, PSG Vs. Newcastle, Barcelona Vs. Porto, Manchester City Vs. RB Leipzig y Real Madrid Vs. Napoli, precisamente este duelo entre españoles e italianos será transmitido por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

De momento, tan solo seis equipos están clasificados a la siguiente fase: Bayern, Real Madrid, Real Sociedad, Inter, Manchester City y Leipzig. Asimismo los que ya no tienen chance matemática de avanzar son Salzburg, Benfica, Estrella Roja, Young Boys y Antwerp.

Prográmese acá con los partidos de la semana:

Martes 28 de noviembre

12:45 de la tarde 3 de la tarde Lazio Vs. Celtic AC Milan Vs. Borussia Dortmund Shakhtar Vs. Antwerp Feyenoord Vs. Atlético de Madrid PSG Vs. Newcastle Barcelona Vs. Porto Young Boys Vs. Estrella Roja Manchester City Vs. RB Leipzig

Miércoles 29 de noviembre