Por falta de personal, frenaron las obras de la PTAR Los Cámbulos en Manizales

Después de que se conociera que Aguas de Manizales, habría ordenado la suspensión de las Obras de la PTAR, a la empresa mexicana Fypasa, la empresa de acueducto manizaleña respondió que hasta que no se tenga el personal completo, no continuarán las construcciones.

Desde Aguas de Manizales, manifestaron que, esa cancelación se refiere a la suspensión de ejecución de las obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Los Cámbulos, hasta tanto la empresa mexicana Fypasa no cumpla con el personal mínimo, especialmente en temas de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Agregaron que, esta situación se presentó debido a la renuncia de los profesionales que trabajan para la compañía que adelanta las construcciones, por lo que eso conlleva a elevar el nivel de una no conformidad y hasta tanto Fypasa no corrija la situación no pueden ejecutar trabajos.

Manifestaron que, esta contingencia se dio la semana pasada tras la renuncia de los trabajadores.

Aclararon que, no es una suspensión en el contrato, si no una cancelación de labores en obra, ya que una vez tengan de nuevo el personal mínimo podrían continuar con la PTAR.

