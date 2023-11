“No vamos a permitir más saboteo”: Presidente Calle sobre trámite de Reforma a la Salud

Colombia

Previo a la reanudación del segundo debate de la Reforma a la Salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, el presidente de esta corporación, Andrés Calle, aseguró que las recusaciones a la bancada del Partido Verde en la Comisión de Ética se resolverán mañana y hoy, se sesionará de manera permanente.

“Hoy nos vamos de manera permanente, permanente vamos a sesionar. Lo importante es que el país tenga la certeza de que al Congreso de la República le pagan para trabajar y viene aquí a a dar los debates que corresponden, y el debate de la Reforma a la Salud llama la atención del país, llama la atención de todos los sectores y requiere, por supuesto, un debate a profundidad”.

Frente al desarrollo del debate, Calle señaló que el trámite del segundo debate de la Reforma ya registra un avance del 70% y que no permitirá más ‘saboteos’ a la discusión.

“Lo hemos dicho de manera clara, no permitiremos el saboteo, a todos. Hemos dado las garantías, cinco meses llevamos de este proyecto de ley, cinco meses donde se han dado debates incluso mayores a 14 horas, se han creado subcomisiones, se han creado comisiones accidentales, hemos hecho plenarias de manera informal para escuchar a la ciudadanía. Este ha sido el proyecto de ley más debatido en el Congreso de la República. No vamos a permitir dilaciones, ya basta de que se hable de la ley quinta y de garantías cuando las han tenido todas”.

El presidente de la Cámara también respondió a las denuncias de otros congresistas frente a los más de 90 proyectos que siguen sin discutirse por el largo trámite que se le ha dado a la Reforma a la Salud y aseguró que no se está presentando un ‘tranco legislativo’.

“No, no hay trancón legislativo. Tenemos que dar los debates suficientes y eso es hasta que considere la plenaria. Lo que sí no vamos a permitir es más saboteo”.

En principio el segundo debate de la Reforma a la Salud estaba citado para la 1 de la tarde pero por orden de la mesa directiva, se aplazó hasta las 3.