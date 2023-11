Neiva tiene la primera Comunicadora Social trans

Soy el resultado de una lucha y un legado que me antecede en el sur del país y que hoy, he decidido continuar con más firmeza que nunca”.

Neiva

29 años tuvo que esperar la Universidad para ver a su primera mujer trans graduarse como Comunicadora Social y Periodista de sus instalaciones. El titulo lo recibió Luciana Avendaño con 21 años de edad el pasado 24 de noviembre en ceremonia pública.

Luciana es feminista, defensora de derechos humanos y se ha destacado en escenario de estos temas a nivel local, regional y nacional.

“Soy el resultado de todas las mujeres que me han rodeado, me han cuidado y me han sostenido. Soy el resultado de una lucha y un legado que me antecede en el sur del país y que hoy, he decidido continuar con más firmeza que nunca”, dice Luciana a través de sus redes sociales luego de recibir su título.

Manifestó además sentirse orgullosa, con el rostro enaltecido por el logro obtenido a pesar de que, por su condición sexual, muchas veces haya sentido que los sueños le habían sido arrebatados en cada esquina, “invadidas por los chiflidos y las miradas correctivas que han silenciado a nuestros cuerpos”.

“La importancia de este logro, que no es mío sino de todas las mujeres trans que en un pasado lucharon para que yo estuviera acá y que han dejado su vida trabajando por un país más incluyente y respetuoso de la diversidad, alzo mi voz y les dedico mi título. A quienes quisieron y no pudieron; a quienes están en el proceso, pero les cuesta y a las que vendrán después porque cada vez seremos más visibles y ocuparemos más espacios, les abrazo y admiro” dice Luciana.

Finalmente, la joven y hermosa Luciana dio las gracias a su familia, por el apoyo brindado en un contexto de diversidad y le permitió ser quien es en un lugar seguro, “esto también es de ustedes. Por supuesto, a mis amigos, que estuvieron dispuestos a tenerme paciencia en los momentos más complejos de mi proceso de transición y de mi vida universitaria. En mí están grabadas, las esencias de cada uno”.