“Los laboratorios no pueden estar por encima de la gente”: MinSalud

Bogotá

En medio del debate de control político que se le ejerce en la Comisión Primera del Senado, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, responsabilizó a los laboratorios de los altos precios en los medicamentos en el país, por lo que prometió una intervención por parte del Gobierno Nacional.

El jefe de la cartera de salud, aseguró que son los laboratorios los que priman más sus intereses económicos que las necesidades del pueblo colombiano.

“No más presiones de los laboratorios; no más los laboratorios por encima del Estado, no más los laboratorios por encima de las necesidades de la gente humilde. No más los laboratorios por encime de un pueblo que sufre y que necesita la mejor atención”, enfatizó el ministro Jaramillo.

A continuación de ello, el jefe de la cartera de Salud aseguró que el Gobierno Nacional intervendrá a todos los mercados, llámense monopolios u oligopolios.

Por otro lado aseguró que lo problemas de abastecimiento en el país, son por temas regulatorios, logísticos, de prestación y la interacción entre los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud; pero enfatiza que el mayor inconveniente es que el mercado colombiano de medicamentos depende de otros países; la concentración de producción de materias primas e insumos en pocas naciones, especialmente India y China.

Y sí bien la respuesta al debate de control político en la Comisión Primera del Senado, fue según él con una crítica ideologizada, el ministro Jaramillo, aseguró que se han realizado 6 mesas de trabajo con actores de la cadena de suministro, entre las que se destacan la de marzo de 2023 donde se estandarizaron los datos de medicamentos e implementación del Identificador único de Medicamentos (IUM) y la de octubre del 2023 donde se dibujó la gestión institucional del Invima, para terminar con la del presente mes cuando se le presentó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el plan de emergencia para enfrentar la situación de desabastecimiento.

Ante esto el ministro Jaramillo asegura la normatividad e implementación de la resolución 1896 de 2023, que regularía la información no publicitaria, promoción y comercialización de medicamentos y productos Fito terapéuticos, para establecer medidas que depurarían los trámites, en trabajo colaborativo entre MinSalud, ADRES e Invima, particularmente en esta última institución, la entrada en vigencia, eliminaría 4.642 trámites pendientes en el Invima.