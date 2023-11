“El salario mínimo no debería subir por encima de la inflación”: exministro Juan A. Londoño

Este martes 28 de noviembre inicia la negociación del salario mínimo, así como lo anunció la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien comentó lo siguiente de cara a este tema de cara al próximo año: “Esperamos concertar un salario mínimo para mantener el poder adquisitivo de las y los colombianos”.

Además, explicó que los parámetros económicos que se seguirán obligatoriamente para definir el valor del salario mínimo para el otro año serán el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Producto Interno Bruto (PIB) causados y el que se encuentra proyectado para el 2024, el índice de productividad y la contribución de los salarios al ingreso nacional.

Por esta razón, en 6AM de Caracol Radio estuvo el exministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, para hablar y opinar sobre este tema. Inicialmente comentó: “La decisión del salario mínimo debe entender que estamos en un momento de inflación muy alta y eso implica que no podemos seguir subiendo los salarios por encima de este porcentaje”.

Además, añadió: “Debemos ser muy precavidos porque el empleo se va a ver afectado por la poca inversión que se ha presentado en el país y tenemos que tener cuidado para no generar incentivos negativos al momento de generar empleos”.

Sobre la propuesta de dejar el valor en 2 millones, pero sin el pago de primas, Londoño opinó lo siguiente: “Me parece que la medida políticamente no va a tener ningún vuelo porque los trabajadores no van a aceptar que se les quiten las cesantías, las primas, los auxilios, pero segundo me parece muy complicado para los empleadores, ya que el flujo de caja cambiaria y sería negativo porque aumentaría la inflación”.