Después de 40 años dos hijas se reencuentran con su padre

Bogotá

Luego de firmar el Acuerdo de Paz en el año 2016, Omaira y Yecenia, quienes por circunstancias de la vida integraron las Farc, siempre tuvieron en su mente el propósito de ver a su padre, a quien el conflicto armado alejó de sus vidas cuando ellas apenas tenían uno y tres años. Estas hijas nunca más supieron de la vida de su padre Edgar.

Cuando se reincorporaron a la vida civil estas hermanas se acercaron en abril de 2023 a la Unidad de Búsqueda para emprender la labor de saber qué paso con su papá quien para ellas estaba desaparecido y no sabían si lo encontrarían vivo o muerto.

La búsqueda inició en Villavicencio con unos pocos datos y luego de una investigación se logró ubicar a Edgar en Caquetá. Vivía en zona rural con muchos problemas de comunicación, pero los equipos de la Unidad de Búsqueda lograron llegar hasta su vivienda y le contaron la historia. En ese momento Edgar no dudó de que se trataba de sus hijas. Un examen de ADN y otras muestras confirmaron que si eran sus hijas y el su padre.

Entre abrazos, lágrimas y alegrías, esta familia se reencontró después de 40 años y buscarán recuperar el tiempo perdido.

“El conflicto armado nos separó de mi padre en los años ochenta. Yo era muy niña y lo que conocemos hoy en día es producto de entrelazar historias. A partir de allí se fractura la familia, unos para un lado y otros para el otro”, dijo Yecenia, al reunirse con su padre.

“Fue muy hermoso el encuentro, temía por mi mismo, no sabía si aguantaba o no por la emoción. Pasaban noches en que no dormía por aquella felicidad tan grande. Para mí fue muy bonito el reencuentro con ellas”: Aseguró Edgar al poder abrazar nuevamente a sus hijas.

Ahora unidos buscarán a tres familiares que tienen desaparecidos la madre y dos tíos de Omaira y Yecenia.

La Unidad de Búsqueda en medio de su labor ya ha encontrado a 15 personas con vida.