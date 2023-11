Cambios en la coalición de Gobierno, ¿qué efectos tiene en la gobernabilidad?

En Hora20 el análisis a los hechos de coyuntura con los que inicia la semana. Los posibles cambios en la coalición de gobierno, las decisiones que tomen los liberales y verdes y el impacto que tendrá en la aprobación de las reformas, así como en el discurso de acuerdo nacional que impulsa el presidente Petro. Después una mirada a la paz total, los resultados de los que habla la JEP y las críticas que vuelve a lanzar el fiscal Francisco Barbosa.

El número de partidos políticos que han partido cobijas con el gobierno nacional podría incrementar en los próximos días. Una carta firmada por el presidente del partido Liberal, César Gaviria y una reunión que sostienen este lunes los congresistas del partido Verde, podrían definir el futuro de la sólida coalición de gobierno que inició en julio del 2022 con cerca de 212 de los 296 escaños que hay reuniendo Cámara y Senado. Si se confirma la salida de los verdes y los liberales de la coalición de gobierno, el ejecutivo quedaría golpeado, pues en senado sumaría solo 27 congresistas de gobierno, mientras que en Cámara serían 52; un cambio que tendría efectos sobre la aprobación de importantes iniciativas de la actual administración en el legislativo como las reformas a la salud, laboral y pensiones o el futuro de una eventual ley de sometimiento.

El expresidente Gaviria afirmó que en la próxima convención del partido se podría tomar una decisión sobre idea de apartarse de la coalición de gobierno, una decisión que hace unos meses tomó los conservadores y la U. Por el lado del Verde, la reunión de esta tarde ha tenido como fin definir si se quedan en la coalición o si se van a la independencia, una discusión que se abrió después de las tensiones provocadas la semana pasada por el ministro de Salud, al decir que no se puede tener representación en el gobierno y al tiempo golpearlo permanentemente. Por ahora, es claro que, aunque liberales y verdes están en la coalición de gobierno, hay independencia de facto en ambos partidos, pues algunos representantes del Verde han sido duros críticos de la reforma a la salud, mientras tanto, otros se mantienen más cercanos a las ideas y propuestas del ejecutivo.

Lo que dicen los panelistas

María Alejandra Villamizar, periodista, analista y columnista en El Espectador, planteó que la Alianza Verde tiene una crisis de identidad desde hace mucho tiempo, así como las divisiones de sus dirigentes, pero “¿dónde quedan? ¿poder criticar? y decir lo que no les gusta, ¿ideológicamente dónde se van a quedar? uno entiende lo del conservador, pero ellos se montan en todos los gobiernos, algo parecido paso con la U, porque por ahí hubo puente”.

Resaltó que el antipetrismo está de moda con lo que pasó en las regiones, “están en modo de entrar en alerta, ven encuestas, el clima nacional, sumar eso es complicado para el presidente y ahí hay una dificultad para retener a las personas que lo apoyen”, en esa medida dijo que el acuerdo dejó de ser acuerdo un político, por eso, “¿lo que se necesita es un acuerdo político u acuerdo nacional?”, se preguntó.

Para Jorge Mantilla, politólogo, investigador, experto en crimen organizado y columnista, el panorama para el gobierno nacional es muy complejo, “ha gastado todo el capital en la reforma a la salud que no es la reforma principal del gobierno del cambio. En el marco del proyecto, incluso el gobierno tiene claro que los mecanismos no son suficientes y ahí es donde apuestan por un diálogo nacional”, en la que asegura, no hay un diálogo de partidos, sino una conversación con empresarios.

En cuanto a la paz total y el informe de la JEP, dijo que se está viendo cómo esta idea transforma características del conflicto, “en el desescalamiento todas las partes ceden, pero hay es un apaciguamiento del conflicto, algunos han dejado de operar de una manera como lo hacían, conflictos locales entre grupos permanecen estables y solo hay reducción del 2%, pero otros indicadores como extorsión y secuestro aumentan, indicadores asociados al control territorial”.

Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista, investigador en DeJusticia, columnista y profesor universitario, destacó que en los regímenes presidencialistas las alianzas no se dan en el plano programático u ideológico, sino por puestos, algo que considera, es diferente en el régimen parlamentario, “en el presidencialista puede haber negociaciones individuales con congresistas, que creo, es la apuesta del gobierno cuando decidió erosionar la coalición que tenía en abril con el tema de reforma a la salud”. De otro lado, dijo que hay falta de claridad del gobierno para manejar las relaciones políticas, pues resaltó que el presidente se cierra en temas como la reforma a la salud, “ahí creería, que, si salen los verdes y liberales de la coalición, no implica grandes cambios en la forma como se tramiten las leyes en el Congreso”. Además, remarcó que pasar a la independencia en la práctica no significa tanto, salvo el mensaje público de que se debilita la coalición de gobierno.

Para Yann Basset, profesor de ciencia política en la Universidad del Rosario y columnista, los partidos se están comportando como partidos, “algunos se oponen tanto a la reforma a la salud que son las figuras más visibles de la oposición, es un pulso interno a estos partidos y pase lo que pase y cuál sea la decisión, van a seguir divididos”. Incluso, dijo que el panorama actual muestra una ausencia de acuerdos amplios, “el acuerdo definitivamente le va a costar mucho a la agenda del presidente y el desgaste para negociar congresista por congresista”.