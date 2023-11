MinInterior propone acuerdos de seguridad ciudadana a alcaldes electos de Cali y Bogotá

Durante su participación en ‘Visión Colombia 2024′ de Prisa Media, el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, discutió los desafíos que enfrenta el Gobierno nacional para generar acuerdos con los líderes regionales en temas de interés público, como la seguridad ciudadana.

En una conversación con Alejandro Santos, Velasco reveló que se había reunido con el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con quien dijo, “con quien cientos de veces coincidimos en el Congreso, algunas veces tuvimos diferencias, pero siempre nos sentamos a hablar”.

Velasco expresó su preocupación por la percepción de inseguridad en Bogotá, a pesar de la disminución de los índices de homicidios. Según él, “Se han bajado en Bogotá los índices de homicidios, pero por más que usted los baje, la percepción de inseguridad crece, porque esta percepción es el robo de celulares, el atraco, incluso la extorsión que se nos ha crecido, porque se han golpeado unas mafias del narcotráfico, que buscan otros ingresos”.

El Ministro compartió una propuesta con Galán para mejorar la seguridad en Transmilenio, sugiriendo que se debería centrar en los flujos de personas y utilizar tecnología y biometría para reducir el delito. “Tomemos una zona, una ruta de Transmilenio que haya tenido mucha inseguridad y metámosle tecnología, biometría, una cantidad de cosas y tratemos de llevarla a delito cero. Perdamos el miedo de hacer acuerdos con los vigilantes privados, no les digamos que salgan con pistolas a buscar ladrones, pero sí que con sus ojos miren y nos avisen y conectémoslos con la policía”, propuso.

Velasco también habló con Alejandro Eder, alcalde electo de Cali, sobre la posibilidad de replicar el éxito de la Comuna 13 en Medellín en Siloé, una de las zonas más difíciles de Cali. “¿Por qué no pensamos en hacer algo como eso en Siloé, que es una de las zonas más difíciles de Cali?”, sugirió.

Finalmente, Velasco destacó que se ha reunido con no menos de 25 gobernadores y expresó su deseo de mantener una comunicación abierta con los alcaldes y gobernadores electos en el país. “Me he sentado con no menos de 25 gobernadores”, puntualizó Velasco, quien dejó la puerta abierta para sostener una reunión amplia en la cual sean partícipes los diferentes mandatarios elegidos en la pasada jornada de sufragio regional.

