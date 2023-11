Gamero felicitó a la hinchada de Millonarios por arropar a Guerra: Estamos sincronizados

Edgar Guerra, atacante de Millonarios. (Photo by Daniel Munoz/VIEWpress) / Daniel Munoz

Concluyó la tercera jornada de los cuadrangulares finales de la Liga de Colombia. En el Grupo B, Millonarios pasó página de la final perdida entre semana y venció por la mínima diferencia (1-0) al Independiente Medellín en El Campín, resultado que lo deja como líder de su zona con puntaje perfecto: nueve puntos de nueve posibles.

En conferencia de prensa, el entrenador Alberto Gamero se mostró satisfecho por lo mostrado durante los 90 minutos ante un rival directo camino a la final del segundo semestre, valoró el esfuerzo físico de sus dirigidos en un partido de mucha presión y dio detalles de cómo logró anular al rival.

El samario aprovechó también para tocar el tema de la derrota en Copa. Por un lado aseguró que hubo un trabajo de motivación luego del partido en el Atanasio Girardot, les hizo ver a los jugadores lo bueno que han hecho a lo largo del año e hizo un reflexión respecto a ser subcampeón.

Justamente sobre lo anterior, Gamero felicitó a la hinchada de Millonarios por haber llenado El Campín tras el duro golpe y haber respaldado a Edgar Guerra, quien erró el cobro decisivo en la final. “Tengo que felicitar a la afición porque está sincronizada con nosotros”, comentó.

Victoria y liderato del grupo

Balance de la victoria contra el DIM: Cuando supe la alineación, les manifesté (a los jugadores) que a veces las cosas salen cuando uno las piensa. Planificamos el partido con Diego Moreno, pero también con dos 9 porque ese equipo aquí nos hizo daño con dos 9. Para esa estructura que nos montaron teníamos el jugador ideal, que era Steven Vega y lo que él hizo hoy y con el complemento de Larry, cuadramos bien lo que era su ataque. Sabíamos que Pons iba a salir, pero no quería que me arrastrara un central.

Emocionado por los 3 puntos: Le ganamos a un buen equipo, bien armado, que hace tiempo no perdía. Cuando se gana 1-0 se gana apretado, pero defendiéndonos bien. El grupo está abierto, pero felicito a mis jugadores por el esfuerzo que hicieron después de jugar un final.

El equipo lució bien físicamente: Vemos el fútbol europeo y vemos un equipo que se para en bloque bajo y que el rival circula el balón lento. Llegamos de jugar una final y la intención era desgastarnos lo menos posible. Hoy hicimos presión alta y bloque alto, pero el equipo fue compacto. A veces confundimos que si Millonarios se para en bloque medio, entonces no es agresivo. El temor que tenía yo, era la parte física del equipo. Medellín no jugó a mitad de semana, por eso digo que felicito a mis jugadores porque terminaron corriendo y en unas contras que eran normales. Sí habíamos presupuestado eso”.

Motivación a los jugadores

El subcampeonato en Copa: Yo les dije a ellos que hay formas de perder. No acostumbramos valorar al subcampeón, no saben el camino que hay que recorrer para llegar a una final y aquí se fracasa de inmediato. Hay formas de perder y les mostré el video de la forma como perdimos. Hay hinchas que están molestos, pero mantuvimos al hincha feliz durante 93 minutos. Todo eso se lo hago ver a ellos porque cuando íbamos 1-0 pudimos aumentar el marcador en un estadio lleno y Millonarios jugando bien. A excepción del primer cabezazo de Aguirre, las opciones claras las tuvimos nosotros. Perder una final no es dañar un trabajo que se viene haciendo.

Motivación de cara a la Liga: Sumamos 92 puntos en el año solamente en Liga, superamos el 2021 y el 2022. Todo eso hay que mostrarlo a los jugadores. Un partido se gana o se pierde, pero es el torneo que se está jugando. Jugamos cuatro partidos bravos antes de la final y nos dio duro perder de esa forma, pero hay que tener la valentía para decirle al grupo que trabajó bien. Si hay algo que tenemos que hacer es corregir los errores que cometemos.

La hinchada cobijó a Edgar Guerra: Tengo que felicitar a la afición, porque está sincronizada con nosotros. Yo temía que lo iban a chiflar. Y es que cobrar un penal en una final no es fácil, ante dos buenos arqueros, y él levantó la mano para cobrar y eso es valentía y jerarquía. No fue un cobro de burla, sino le pegó bien y el arquero fue a donde tenía que ir. Los compañeros lo arroparon y hoy entró bastante bien. Él sabe que tiene el respaldo de todos y esto pasa. En el caso de Beckham, esto es aprendizaje. Yo todos los días aprendo, veo partidos y entrenamientos y ellos son lo mismo. De los errores es de lo que más se aprende.