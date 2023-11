En los últimos 4 años Medellín fue saqueada: Federico Gutiérrez

En el Foro de Prisa Media ‘Visión 2024: Tendencias Colombia’, estuvo el alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que los resultados de las elecciones regionales en Colombia crearon un ambiente diferente.

Según explicó, se trató de un momento importante porque abrió la posibilidad de mostrar cómo se puede gobernar a Colombia desde las regiones y dijo estar contento porque ha sentido un ambiente colaborativo en las personas que llegarán a gobernar el próximo año.

No obstante, Gutiérrez cuestionó la situación actual de la capital de Antioquia y señaló que los resultados de la alcaldía saliente no son alentadores. “La principal tarea es entender qué fue lo que sucedió durante los anteriores 4 años. A mí me duele decirlo, pero hay que decirlo en una forma clara, Medellín fue saqueada y la corrupción no es una opción”, dijo.

“Tenemos unos retos muy grandes, hasta ahora vamos en el empalme y lo que hemos recibido no es nada agradable. Por supuesto, lo que haremos es solucionar problemas y que los entes de control sean los que hagan las tareas que les corresponde”, apuntó.

Por otro lado, Gutiérrez aseguró que el panorama nacional no cambia mucho: “hay que decirlo, Colombia no está bien y yo sí tengo unas preocupaciones grandes sobre esta situación”. Afirmó que le preocupa la seguridad en el territorio nacional, sobre todo, la fuerza que han tomado las estructuras criminales en muchas partes del país.

De acuerdo con el alcalde electo, el Gobierno Nacional debe entender que los resultados de las elecciones regionales fueron un mensaje de inconformidad frente a la situación actual del país y frente a ello, se debe plantear una conversación nacional para proponer un plan de acción en conjunto.

Por otra parte, el alcalde electo de Medellín expresó la necesidad de llevar las discusiones regionales a nivel país. “Yo creo que el mensaje más importante para el Gobierno Nacional debería ser: ¿cómo vamos a hacer para trabajar juntos? ¿Cómo vamos a llevar seguridad, cómo vamos a reactivar la vivienda y el empleo?”.